Ausbildung zum Hotelfachmann – nur mit der richtigen Motivation

Altenburg

„Wir hatten schon Gäste aus Brasilien, China, Süd-Afrika. Australien, glaube ich, hatten wir noch nicht“, sagt Angelo Antoniolli nachdenklich. Der Italiener aus dem Norden des Stiefels ist Besitzer und Manager des Parkhotels am Großen Teich in Altenburg. Er sucht zwar im Moment aktiv keine Auszubildendenzum Hotelfachmann oder zur Hotelfachfrau, wäre aber glücklich, wenn sich ein Schulabgänger initiativ bei ihm vorstellt, der im Beruf der Hotelfachkraft seinen künftigen Traumjob sieht. Denn das allein zählt für ihn: „Der Wille der Jungen. Der muss da sein – und der hat bei den letzten Auszubildenden gefehlt“, sagt der Hotelier entschieden mit seinem leicht anklingenden italienischen Akzent.

Die Zufriedenheit der Gäste ist die Motivation

Das ist auch einer der Gründe, warum Angelo Antoniolli seit einigen Jahren keinen Auszubildenden mehr im Betrieb hatte: Die richtige Motivation habe gefehlt. „Ich mache diesen Beruf nicht für das Geld“, sagt der Parkhotel-Chef. „Ich mache ihn, weil ich jeden Tag die Zufriedenheit auf den Gesichtern der Gäste sehen will.“

So sieht das auch die Ausbildungsverantwortliche Kati Wallinowski, rechte Hand des Managers und verantwortlich für die Verwaltung im Betrieb: „Für diesen Beruf braucht es eine Berufung.“

Bei Antoniolli selbst ist diese Überzeugung tief verankert, denn er ist von klein auf im touristischen Bereich aufgewachsen. „Meine Familie hatte damals ein Hotel in Trient. Und die jungen Leute in Italien wollten alle in den Tourismus gehen.“ Anhand seines Beispiels sieht man, dass die Aufstiegschancen im Hotelgeschäft durchaus vielversprechend sind – auch er hat klein mit der Ausbildung angefangen und ist jetzt der am längsten aktive Eigentümer in der Geschichte des Parkhotels: Seit zehn Jahren führt der Italiener die Geschäfte.

Manager Angelo Antoniolli steht selbst mittlerweile seltener persönlich an der Rezeption – aber auf seine Azubis kommt diese Aufgabe zu. Quelle: Mario Jahn

Neben starkem Willen und Motivation braucht es für den Beruf der Hotelfachkraft unter anderem eine gute Kenntnis der englischen Sprache, wenn Gäste aus anderen Ländern anreisen. Das betrifft vor allem Mitarbeiter, die an der Rezeption arbeiten wollen: „Die kümmern sich um den Check-in, den Check-out der Gäste und sind immer ansprechbar“, erklärt Antoniolli. Wer in der Küche des angegliederten Restaurants arbeiten will, dem ist mit Italienischkenntnissen geholfen, denn dort arbeiten ausschließlich italienische Fachkräfte.

Täglich neue Leute kennenlernen

„Das Schöne an diesem Beruf ist, dass man täglich neue Leute kennenlernt und auch mit der Zeit ein persönliches Verhältnis mit den Gästen aufbaut, die gerne immer wieder kommen“, sagt der Manager des Parkhotels. Aber man sollte sich im Klaren darüber sein, dass es wie in jedem Beruf auch anstrengende Seiten und Herausforderungen gibt. Ein Teil der Ausbildung spielt sich im Betrieb ab, der andere widmet sich dem theoretischen Wissen an der Berufsschule in Gera.

„Du arbeitest am Wochenende, auch als Auszubildender. Dann, wenn andere Urlaub machen. Du arbeitest abends, wenn du in der Gastronomie arbeitest, während deine Freunde was trinken gehen“, gibt Kati Wallinowski zu bedenken, die seit 1997 im Parkhotel arbeitet.

Bevor der Gast aufs Zimmer kommt, muss alles hergerichtet sein. Quelle: Mario Jahn

Aber trotz allem arbeitet der Chef mit einem Team, wie es eingespielter nicht sein könnte. „Ich habe einen Kellner, der seit sieben Jahren bei mir arbeitet. Er sagt selbst, dass er in Leipzig vielleicht mehr verdienen würde, aber er bleibt, weil die Arbeitsatmosphäre alles aufwiegt.“

Altenburg sei freilich nicht auf dem Tourismus-Level einer Großstadt wie Leipzig, auch wenn der Sektor im Landkreis wächst. „ Altenburg lebt nicht so stark vom Tourismus wie andere Städte“, schätzt Antoniolli ein. Aber deswegen sei es umso wichtiger, mit guten Leuten den Gästen den besten Service zu bieten.

Stichwort Hotelfachmann oder Hotelfachfrau Hotelfachmänner oder -frauen können in verschiedenen Bereichen im Hotelservice arbeiten: An der Rezeption empfangen Hotelfachleute die Gäste, sind Ansprechpartner bei Fragen und Problemen. Im Bereich Housekeeping bereiten sie die Zimmer vor dem Besuch vor und reinigen sie während des Aufenthalts und nach Abreise. In der Küche sind sie für die Bereitung der Speisen zuständig, in der Gastronomie für die Bedienung der Gäste. Ihre Aufgabe ist es, dem Gast ein rundum angenehmes Hotelerlebnis zu bereiten und seine Bedürfnisse schon zu kennen, bevor er sie überhaupt ausgesprochen hat. Die Ausbildung dauert drei Jahre, kann aber auf zweieinhalb verkürzt werden. Zugangsvoraussetzung ist mindestens ein Hauptschulabschluss, viele Betriebe setzen aber auch Auszubildende mit höheren Abschlüssen ein. Kenntnisse einer oder sogar mehrerer Fremdsprachen sind von Vorteil, Englisch ist für den Umgang mit internationalen Gästen unabdingbar. Ein gepflegtes Erscheinungsbild und gute Umgangsformen setzt der Hotelbetrieb als gegeben voraus. Team- und Kommunikationsfähigkeit sind Voraussetzung für einen reibungslosen Ablauf und gute Zusammenarbeit in allen Bereichen. Die Ausbildungsinhalte werden praktisch im Betrieb und theoretisch in der jeweiligen Berufsschule vermittelt. Der Unterricht erfolgt entweder in wöchentlichen Blocks oder durchgängig an ein bis zwei Tagen die Woche. Dabei ist es genauso wichtig zu wissen, wie Gäste empfangen werden, als auch wie die Buchführung über die Hotelkasse funktioniert. Die Einblicke in jeden Bereich des Hotelbetriebs stellen außerdem sicher, dass die künftigen Hotelfachleute Verständnis für ihre Kollegen aus anderen Bereichen aufbringen und zur Not für sie einspringen können. Das Bruttomonatsentgelt von Vollzeitbeschäftigten in der Kategorie „Berufe im Hotelservice, fachlich ausgerichtete Tätigkeit“ beträgt für Arbeitende zwischen 25 und 55 Jahren laut Entgeltatlas in Thüringen durchschnittlich 1840 Euro. Bundesweit beträgt der Durchschnitt 2176 Euro. Bewerbungen für die Ausbildung zum Hotelfachmann oder zur Hotelfachfrau nehmen laut Arbeitsagentur derzeit folgende Hotels rund um Altenburg entgegen: das Romantik-Hotel Schwanefeld Meerane, das Hotel Meerane und das Parkhotel Altenburg mit Initiativbewerbungen.

Von Katharina Stork