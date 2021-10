Ausgehungert nach Normalität

Altenburg

Wie sehr die traditionellen Märkte fehlen, zeigte vergangenes Wochenende der Besucheransturm auf dem Altenburger Bauernmarkt. Die Menschen sind förmlich ausgehungert nach buntem Markttreiben. Endlich wieder unter Leute kommen, zwischen Ständen schlendern, sich mit den Augen satt sehen und natürlich auch kaufen. Selbst das eher kleine Kürbisfest in Göhren Anfang des Monats wurde förmlich von Gästen überrannt. Dass am kommenden Sonnabend der weithin bekannte Göpfersdorfer Kunst- und Bauernmarkt wieder stattfinden kann, bringt ein ersehntes Stück Normalität zurück. Endlich ist wieder etwas los.

Und der große Wunsch aller ist es, dass dies nicht nur vorübergehend sein möge. So planen die Karnevalsclubs der Faschingshochburgen im Landkreis mindestens den traditionellen Auftakt mit Schlüsselübergabe. Es ist ein Lichtblick, nachdem im vergangenen Jahr die fünfte Jahreszeit komplett ins Wasser fiel. Und auch die Chancen auf Weihnachtsmärkte in Schmölln und Altenburg stehen in diesem Jahr wieder gut – auch wenn noch nicht abzusehen ist, unter welchen Hygienebedingungen. Wichtig ist für die Gemütsverfassung der Menschen erst einmal nur, dass sie stattfinden sollen.

Ein Advent ohne Weihnachtsmarkt mit seinen geschmückten Buden, duftenden Leckereien und den ach so typischen Liedern lässt die dunkle Jahreszeit um vieles trostloser erscheinen. Ganz zu schweigen von den Möglichkeiten, noch das eine oder andere Geschenk zu erwischen. Weihnachtsmärkte sind einfach ein Muss und stärken mit Sicherheit die seelischen Abwehrkräfte. Im Grunde müsste jeder der kommenden Herbst- und Wintermärkte für einen Besuch genutzt werden. Denn niemand weiß, wie schnell wir wieder auf sie verzichten müssen.

Von Dana Weber