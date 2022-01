Ausgewandert: Susann Plöttner aus Starkenberg ist auf Nordeuropas Straßen auf Achse

Altenburg

Wenn Susann Plöttner in einem LKW sitzt und durch die Landschaft Skandinaviens fährt, ist sie glücklich. Nicht selten sieht sie auf ihren Touren die Polarlichter und den Wald in unterschiedlichsten Facetten. „Die Landschaft hier oben im Norden ist schon einzigartig“, beschreibt die 32-Jährige ihre Gefühle. Auch Elche, Rentiere oder Bärenpfoten hat sie auf ihren Touren schon gesehen.

Susann Plöttner lebt seit 2019 in der Gemeinde Vejle in Süddänemark. Quelle: privat

Susann Plöttner lebt seit 2019 in der Gemeinde Vejle in Süddänemark. Sie hat lange darüber nachgedacht, ob sie den Schritt ins Ausland wagt. Nach zwei Jahren außerhalb von Deutschland bereut sie ihre Entscheidung nicht. „Ich fühle mich hier rundum wohl. Die Menschen sind aufgeschlossen und freundlich und man ist schnell am Meer.“

Susann Plöttner wuchs in Starkenberg auf und ging in Posa und Dobitschen zur Schule. Nach ihrer Ausbildung zur Berufskraftfahrerin lebte sie einige Jahre in der Nähe von Hamburg, da sie schon damals für eine dänische Firma arbeitete. Den endgültigen Entschluss auszuwandern traf sie, nach dem sie ihren Freund Erik kennenlernte. Er ist Däne und arbeitet in der gleichen Firma wie Susann. „Es ist schon lustig, dass wir uns auf einem Parkplatz auf der Autobahn zum ersten Mal getroffen haben.“

Auf der Straße zu Hause

Susann Plöttner transportiert Windräder auf einem Schwerlast-LKW. Gemeinsam mit ihrem Freund Erik bildet sie nicht nur privat ein Team, sondern auch auf den Straßen. „Er hat mir die wichtigsten Dinge für den Beruf beigebracht. Es ist sehr wichtig, dass man sich aufeinander verlassen kann und sich vertraut“, erklärt die 32-Jährige. Sie nimmt dabei den Part des Steuermanns ein, damit Erik den LKW um die Kurven lenken kann. Bis zu 3500 Kilometer legen die beiden in der Woche zurück. Sie sind in Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland unterwegs.

Zuletzt waren sie sechs Monate in Umeå im Norden Schwedens, um Windräder zu liefern. Das Fahrzeug wiegt dann zwischen 50 und 85 Tonnen und ist 55 Meter lang. Oft werden die Strecken in der Nacht zurückgelegt. Susann hat auch Arbeitstage, die bis zu 15 Stunden dauern. „Natürlich ist mein Job anstrengend. Die Tage und Nächte sind lang. Ich bin viele Wochen weg von meinem Zuhause, aber wenn ich im LKW sitze, habe ich das Gefühl, dass ich genau hier hingehöre. Das, was ich tue, fühlt sich richtig an. Ich kann mir nichts anderes vorstellen als diesen Beruf. Außerdem habe ich meinen Partner immer dabei.“

In einer Männerdomäne unterwegs

Schon als kleines Mädchen träumte sie davon, ihrem Opa nachzueifern. Der war ebenfalls Kraftfahrer. Damals wie heute ein ungewöhnlicher Berufswunsch für ein junges Mädchen. Susann Plöttner ist als Frau in der Minderheit in ihrer Firma. Insgesamt sind nur zwei Fahrerinnen unter den 300 Angestellten. Fast täglich muss sie beweisen, dass sie genauso gut arbeitet wie ihre männlichen Kollegen. „Als Frau in dieser Branche ist es eine Herausforderung. In Dänemark hält sich das Vorurteil hartnäckig, dass der Beruf nur was für Männer ist. Ich muss oft 150 Prozent geben, um mich zu beweisen“, sagt Susann Plöttner.

Respekt und Wertschätzung für ihre Arbeit

An ihrem Job schätzt die 32-Jährige auch die Anerkennung ihres Chefs. „Wenn ich in die Firma komme, begrüßt mich mein Chef mit den Worten, ,schön, dass du da bist‘. Außerdem haben wir Angestellten Mitspracherecht bei wichtigen Entscheidungen und werden gut bezahlt. Das habe ich in Deutschland nie erlebt.“ Nach Feierabend sitzt sie mit ihren Kollegen und ihrem Chef bei einem Bier zusammen. Auch sei der Respekt auf den Straßen Dänemarks ein anderer. Auf deutschen Autobahnen würden LKW von den restlichen Verkehrsteilnehmern als Hindernis eingestuft.

Dänische Gemütlichkeit

Ihre Freizeit verbringt Susann Plöttner an der Nord- oder Ostsee mit einer Kamera in der Hand. Sie fotografiert Tiere und Landschaften. Außerdem kocht sie deutsche Gerichte. „Die Auswahl an dänischen Gerichten ist klein und oft nicht nach meinem Geschmack. Da orientiere ich mich lieber an meiner ostdeutschen Heimat.“ Auch die deutsche Reinlichkeit hat Susann Plöttner sich bewahrt, auch wenn sie sich oft von der dänischen Gemütlichkeit anstecken lässt.

Ihr nächstes Ziel ist es, die dänische Staatsbürgerschaft zu bekommen und so auch dauerhaft in Dänemark leben und arbeiten zu können. Dazu muss sie ihre Sprachkenntnisse verbessern. „Ich kann mich im Alltag unterhalten und verstehe sehr viel. Aber die Sprache komplett zu lernen, fällt mir schwer.“ Nach Deutschland will sie nicht zurück. „Ich bin mit meinem Leben hier sehr zufrieden.“

LVZ sucht weitere Auswanderinnen und Auswanderer Vom Altenburger Land in die große weite Welt: Thüringens östlichster Landkreis kennt viele Auswanderergeschichten. Wir wollen sie erzählen! Denn oft haben jene, die das Glück in der Ferne suchten, noch immer eine enge Verbindung in ihre alte Heimat. Gehören Sie dazu oder kennen Sie jemanden, der uns vom Auslandsabenteuer erzählen möchte, dann schreiben Sie uns: am besten per E-Mail an altenburg.redaktion@lvz.de

Von Lisa Gerth