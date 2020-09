Ausländische Ärzte müssen schneller anerkannt werden – das bringt auch Altenburg weiter

Altenburg

Es ist schon paradox: Jahrelang büffeln Medizinstudenten der verschiedensten Länder für die verschiedensten Prüfungen, investieren Zeit, Schweiß und Geld in ihre Ausbildung, bis sie am Ende den Facharzt haben. Und dann kommen sie nach Deutschland und können nicht arbeiten? Gleichzeitig suchen Praxen und Kliniken in Thüringen händeringend nach Fachärzten, um dem Mangel entgegenzuwirken. Und woran hakt es? An der Bürokratie.

Es muss mehr Geld in die Hand genommen werden

Natürlich soll nicht jeder an die OP-Tische oder Behandlungsstühle durchgewunken werden, ohne vorher zu prüfen, ob er dem Ausbildungsniveau eines deutschen Medizinstudiums gerecht werden kann. Aber dass sich etwas ändern muss, ist klar. Und dafür müssen verschiedene Stellschrauben nachjustiert werden. Das bedeutet nicht, dass die Verfahren vereinfacht und somit die Zulassungsvoraussetzungen für ausländische Ärzte vereinfacht werden sollen. Aber es muss mehr Geld in die Hand genommen werden, um die Verfahren zu beschleunigen.

Ärzte mit jahrzehntelanger Erfahrung müssen schneller ran

Mehr Personal, das die gleiche Arbeit in kürzerer Zeit erledigt. Und die bürokratischen Schnittstellen müssen genauer hinsehen: Wie viel Erfahrung kann der Facharzt vorweisen? Vor allem Ärzten mit jahrzehntelanger Erfahrung auf ihrem Gebiet sollte es schneller ermöglicht werden, eigenständig in Kliniken und Praxen zu arbeiten, sobald die nötigen Sprachkenntnisse vorhanden sind.

Mehr Anreize um in Thüringen zu praktizieren

Und die Präsidentin der Landesärztekammer Thüringen hat Recht, wenn sie darauf pocht, dass mehr Medizinstudienplätze vonnöten sind. Darüber hinaus braucht es aber auch mehr Anreize für Thüringer Medizinabsolventen, hier zu praktizieren und nicht in andere Bundesländer abzuwandern. Das Altenburger Klinikum würde sich über Bewerbungen freuen.

