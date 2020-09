Ausländische Mediziner warten auf Anerkennung, während Altenburger Klinikum Ärzte sucht

Altenburg

2016 ist die Frau von Sören Güttig aus der Ukraine nach Thüringen gekommen. Sie ist Hautärztin, gut ausgebildet, mit über 25 Jahren Berufserfahrung und hat selbst junge Ärzte zum Facharzt ausgebildet. Und seit 2017 kämpft sie in Thüringen dafür, den Beruf auszuüben, für den sie so lange studiert und gelernt hat. Doch sie ist noch nicht am Ziel angekommen.

Ihr Fall ist kein Einzelfall, das weiß Sören Güttig aus Erfahrung. Denn er ist Ärztevermittler – er ist in der Personalberatung tätig und spezialisiert auf medizinisches Personal, das aus anderen Ländern nach Deutschland kommt, um hier als Arzt oder Krankenschwester zu arbeiten. Dass von der Ankunft in Deutschland bis zur Berufserlaubnis als Arzt in Thüringen Jahre vergehen können, sieht er jeden Tag.

Klinikum Altenburger Land musste Station schließen

Gegen den Ärztemangel können ausländische Ärzte daher nicht viel ausrichten. So auch in Altenburg: Anfang Oktober 2019 gab das Klinikum Altenburger Land bekannt, dass man die Klinik für Hormon- und Nierenerkrankungen sowie Diabetologie mit der Station für Gefäßheilkunde zusammenlegen müsse, weil Ärzte fehlen.

Der Verband der Privatkliniken in Thüringen hat aufgrund der prekären Lage vor wenigen Wochen eine Petition mit dem aussagekräftigen Titel „Hilferuf aus Thüringen: Anerkennung ausländischer Ärzte muss beschleunigt werden“ an das Thüringer Gesundheitsministerium gerichtet.

„Die Verfahrensdauer hat sich deutlich verkürzt“, beteuert Frank Roßner, Präsident des Landesverwaltungsamtes. Quelle: pd

Das sagen die Funktionäre

Die Lage ist im Griff, versicherte am Montag nun der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Frank Roßner. „Die Verfahrensdauer, bis ein ausländischer Arzt seine Approbation in Thüringen erhält, hat sich deutlich verkürzt“, beteuerte Roßner in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Landesärztekammer. Und nennt Zahlen: „Waren es Anfang 2019 noch 731 offene Approbationsverfahren, die sich beim Landesverwaltungsamt in Bearbeitung befanden, so reduzierte sich die Zahl bis Ende 2019 auf 416. Ende August 2020 lagen der Approbationsbehörde noch 311 nicht beschiedene Anträge für den Bereich der Humanmedizin zur Zulassung vor.“

Landesärztekammer fordert mehr Medizinstudienplätze

Die Präsidentin der Landesärztekammer Thüringen, Ellen Lundershausen, räumte ein: „Nach wie vor ist die Lage in Thüringer Krankenhäusern, Praxen, aber auch Behörden hinsichtlich der Besetzung mit Ärztinnen und Ärzten kritisch.“ Deswegen fordert sie wiederholt mehr Studienplätze für Medizinstudiengänge in Thüringen – und in der Konsequenz höhere Anreize für Absolventen, auch hier als Arzt zu arbeiten.

Im Klinikum Altenburger Land sind derzeit beispielsweise vier Stellen unbesetzt. Gesucht werden vor allem Fachärzte für Innere Medizin und Anästhesiologie.

Gundula Werner, Geschäftsführerin des Klinikums Altenburger Land, sieht noch keine Verbesserung in der Dauer der Anerkennungsverfahren. Quelle: Klinikum Altenburger Land

Das sagt Klinik-Chefin Werner

Geschäftsführerin Gundula Werner sagt dazu: „Aus Sicht der Krankenhäuser kann die Einschätzung nicht geteilt werden, das Prüf- und Verwaltungsverfahren habe sich verbessert. Die Prüfverfahren dauern bis zu sechs Monate, in anderen Bundesländern sind deutlich kürzere Bearbeitungszeiten festzustellen.“

Das sagt die Politik

Landtagsabgeordneter Christoph Zippel (CDU) sieht im Approbationsstau der ausländischen Ärzte einen Wettbewerbsnachteil für Thüringen. Quelle: CDU

Der Landtagsabgeordnete Christoph Zippel ( CDU) setzt sich seit längerer Zeit mit dieser Problematik auseinander und sieht ebenfalls in der Schnelligkeit der Bearbeitung ein Problem und damit einen Wettbewerbsnachteil für Thüringen: „Wir hören immer wieder Beschwerden aus Kliniken oder von den betroffenen Ärzten, dass die Anerkennungsverfahren in Thüringen zu lange dauern. Der Hauptgrund sind leider bürokratische Hürden. Keine Frage, Sorgfalt bei den Kenntnis- und Sprachprüfungen ist wichtig. Die Anforderungen sind zu Recht hoch. Deshalb wollen wir auch, dass die Kenntnisprüfung durch das dritte Staatsexamen ersetzt wird. Das wäre nachvollziehbarer und auch für alle fairer.“

Landtagsabgeordneter Ralf Plötner (Die Linke) unterstützt die Petition der Thüringer Privatkliniken. Quelle: Matthias Eckert

Ralf Plötner : Fachkräfte gewinnen und halten

Ralf Plötner, der für die Linke im Landtag sitzt, unterstützt ebenfalls die Petition der Kliniken, weist aber auch zusätzlich daraufhin, dass der Ärztemangel durch andere Stellschrauben gemindert werden könnte: „Der Fachkräftebedarf im Bereich der Medizin ist enorm, aber er muss überwiegend durch bessere Entlohnung und durch bessere Arbeitsbedingungen abgebaut werden. Es geht nicht nur darum Fachkräfte zu gewinnen, sondern auch diese zu halten.“ Auch er sieht keine namhafte Verbesserung in der Bearbeitung der Anerkennungsverfahren.

Seine Frau, Hautärztin, kämpft seit 2017 mit der Bürokratie in Thüringen: Sören Güttig, Ärztevermittler aus Nordhausen Quelle: Sören Güttig

Das sagt Ärztevermittler Sören Güttig

Woran es unter anderem liegt, dass in anderen Bundesländern ausländische Ärzte schneller praktizieren können, weiß Ärztevermittler Sören Güttig: „Bayern beispielsweise handhabt die Verfahren laxer als Thüringen. Das zieht aber auch das Niveau der Ärzte nach unten.“ Einen Aspekt kritisiert er bei allen Ländern jedoch stark: „Man muss unterscheiden zwischen Fachärzten, die jahrzehntelange Erfahrung in ihrem Fachgebiet vorweisen können und jungen Ärzten, die gerade aus dem Studium kommen.“ Diesen unterschiedlichen Erfahrungs- und Wissensstand berücksichtige die Kenntnisprüfung oft nicht. „Das sieht die Politik nicht“, betont Güttig.

Nach drei Jahren ist Berufserlaubnis da

Seine Frau hat nach drei langen Jahren endlich ihre Berufserlaubnis. Das bedeutet, dass sie unter Aufsicht eines approbierten Arztes arbeiten darf – aber noch nicht alleine. Denn nun wartet sie auf das Ergebnis des Gutachtens, um ihre Approbation zu erhalten. Sobald das positive Gutachten da ist, kann Güttig für seine Frau den Antrag auf Anerkennung der Weiterbildungszeiten zum Facharzt stellen. Dann muss sie eine Facharztprüfung ablegen.

Und wenn alles gut läuft, kann die Wahl-Nordhausenerin Anfang 2022 wieder als Fachärztin für Dermatologie in einer Praxis oder Klinik arbeiten. Nach fünf Jahren Kampf mit der Bürokratie.

Von Katharina Stork