Ausnahmezustand für Familien: Mancher Hilferuf ist womöglich noch ungehört

Altenburg

Corona ist eine Grenzerfahrung. Für jene, die sich Sorgen um ihre Gesundheit machen, für die Helfer, die Wirtschaft, Kultur und Verwaltung – und nicht zuletzt für Familien, die seit März vor immensen Herausforderungen stehen. Corona hat nicht nur Schule und Kinderbetreuung aus den Angeln gehoben, sondern auch Hilfen gekappt, auf die zuvor Verlass war. Ein Desaster insbesondere für Eltern, die auf Unterstützung angewiesen sind. Plötzlich fiel das kostenlose Mittagessen für den Nachwuchs in der Schule weg, machte der Jugendclub dicht, wo sich Freunde zum Volleyballspiel treffen und jemand bei den Hausaufgaben hilft. Sportvereine, Spielplätze, Beratungsstellen – alles dicht.

Dass inzwischen wieder gelockert wurde, schafft das Problem nicht aus der Welt. Denn die Möglichkeit erneuter Schließungen bleibt latent – und damit die Gefahr, dass das Miteinander in ohnehin schon labilen Familien aus den Fugen gerät. Außerdem sind die Spuren und Nachwirkungen des Lockdowns noch nicht aufgearbeitet.

Phase der Entspannung nutzen

Das Jugendamt versichert, es verliere niemanden aus den Augen, auch in Krisenzeiten nicht. Das ist glaubhaft, insoweit Familien mit Hilfebedarf bereits bekannt sind. Doch jene, die noch nicht im Blick sind, weil sie erst in der Ausnahmesituation an Grenzen stoßen, sind zunächst auf sich allein gestellt. Gerade sie brauchen jetzt Aufmerksamkeit, wenn Anlaufstellen wieder geöffnet sind, Kinder wieder in Kitas, Schulen und Freizeittreffs gehen. Es gilt, die aktuelle Phase der Entspannung zu nutzen, um das Netz an Hilfen breiter, engmaschiger und unbürokratischer zu spannen. Angesichts der ungewissen Monate, die noch vor uns liegen, steht viel auf dem Spiel.

Von Kay Würker