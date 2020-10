Aussagen und E-Mail: Opfer erschüttert Prozess um brutalen Überfall in Altenburg

Altenburg

Es ist eine E-Mail wie ein kleines Erdbeben. Das Dokument schüttelte die Fortsetzung des Prozesses um einen brutalen Überfall am Neujahrstag am Altenburger Amtsgericht ordentlich durch. In der Mail an seinen Anwalt Dirk Schwerd beschuldigt das Opfer Dennis Montag*, das zugleich Nebenkläger ist, die beiden Angeklagten, dass sie versucht haben sollen, seine Aussage zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Zudem ergänzte er seine Schilderung der Tat um eine bislang unbekannte Todesdrohung.

Bekannte überbringt Drohung

Laut Montag soll der Angeklagte Frank Beyer* bei zufälligen Treffen vor der Verhandlung mehrfach auf ihn eingeredet und dabei gebeten haben, ihn aus der Sache rauszulassen. Als er darauf nicht reagierte, habe er versucht, ihn auf ein Bier und später auch auf einen Joint einzuladen, um ihn umzustimmen, erzählt Montag. „Aber gedroht hat er mir nicht.“

Das tat erst eine Bekannte, indem sie ihm von Beyer und dem anderen Angeklagten Göktan Keser* ausrichtete: „Wenn ich hier aussage, wird mir zu Hause meine Tür eingetreten und meine Bude kurz und klein geschlagen.“ Außerdem solle er „weggefangen“ und ihm „ordentlich die Fresse poliert“ werden. Und: „Dass ich es bereuen werde.“ Sie habe vorgegeben, ihn warnen zu wollen, erzählt Montag. Das glaube er aber nicht. Während er das sagt, schaut er immer wieder ängstlich zu seinem Anwalt.

Klare Worte vom Staatsanwalt

Dass das kein Kavaliersdelikt ist, zeigte bereits die Reaktion von Staatsanwalt Peter Witzmann: „Wenn irgendetwas mit dem Zeugen ist, sind sie weg. Lassen Sie den Zeugen in Ruhe!“ Beyer verstand die Aufregung nicht und bestätigte Treffen wie Gespräche mit dem Geschädigten: „Ich habe mich nur entschuldigt dafür, dass ich nicht eingeschritten bin.“

Das glaubte ihm Alexander Reichenbach jedoch nicht. „Komisch, dass das in der Akte ganz anders steht“, sagte der Richter in Richtung des 29-jährigen Beyer, der ergänzte, dass Montag schon „kurz gebrüllt“ hat, „als er zwei, drei“ Schläge gefangen hat. „Es tut mir auch leid! Aber was sollte ich denn machen? Dass es so ausartet, da kann ich nichts für.“

Kassierte das Opfer Tritte?

Bei dem Ausgearteten handelt es sich um einen brutalen Überfall an der Ecke Käthe-Kollwitz-/ Heinrich-Heine-Straße. Radfahrer Beyer hatte Montag angehalten. Wenig später schlug Keser auf ihn ein. Laut 33-jährigem Angeklagten erst mit der flachen Hand, laut Montag gleich mit der Faust.

Es folgten ein Stoß mit dem Knie und – wie das Opfer ausführte – drei Tritte zum Oberkörper. „Ich habe vor Schmerz geschrien“, sagt Montag. Seither habe er Angst. Die Tritte bestritt Keser, den Rest räumte er ein. Dazwischen forderte man das Handy und das Portemonnaie von Montag: „Ich habe mich an meine Sachen geklammert.“ Strittig sind daneben nur noch die Vorgeschichte und ob Beyer zuerst die Wertsachen forderte oder nicht.

Opfer kann Widersprüche nicht ausräumen

Fest steht aber: Für Montag endete der Überfall mit einem ausgerenkten Kiefer, Prellungen und blutenden Wunden. Während Keser als Grund Drogengeschäfte angab, bei denen er vom Geschädigten „beschissen“ worden sei, verneinte Montag diese und sprach stattdessen von abfälligen Äußerungen über den Aggressor. Zudem erklärte Letzterer, bei dem Überfall von Keser mit dem Tod bedroht worden zu sein: „Ich werde dein Leben ficken! Ich mach’ dich kalt.“

Die dadurch auftretenden Widersprüche konnte Montag aber nicht beseitigen. Wie diese zu werten sind, wird der weitere Prozess zeigen. Er wird im November fortgesetzt.

*Name geändert

Von Thomas Haegeler