Ausschuss entscheidet über Zukunft dreier Altenburger Großprojekte

Altenburg

Dieses Jahr sollen einige städtische Projekte in Altenburg wieder Fahrt aufnehmen. Das legen zumindest drei vom Hauptausschuss des Stadtrats zu beschließende Vergaben nahe. Wie die Verwaltung mitteilte, entscheidet das Gremium in seiner Sitzung am Montag ab 18.30 Uhr im kleinen Ratssaal, wie es mit der Erschließung des Gewerbegebietes in der Poststraße, mit der maroden Stützmauer im Stiftsgraben und mit dem Hochwasserschutzkonzept weitergeht.

Entscheidende Schritte für Gewerbegebiet und Stützmauer

Auf den letzten Brachen im Gewerbegebiet in der Poststraße soll weiter abgerissen und das Gelände eingeebnet werden. Quelle: Mario Jahn

Stimmt der Hauptausschuss zu, geht die seit fast zehn Jahren andauernde Erschließung des Gewerbegebietes in der Poststraße in die entscheidende Phase. Denn mit der Vergabe von weiteren Abriss- und Geländeregulierungsarbeiten im Wert von rund 415 000 Euro steht demnächst der dritte Bauabschnitt des in Summe über acht Millionen Euro schweren Mammutprojekts der Skatstadtauf dem Plan.

Als fast ebenso langwierig erweist sich der Abriss und Neubau der Stützmauer am Evangelisch-Lutherischen Magdalenenstiftund die Sanierung des zugehörigen und Richtung Münsaer Straße weiterführenden Straßenteils im Altenburger Stiftsgraben. Gibt es hierfür eine Mehrheit für die Vergabe von Tief- und Straßenbauleistungen für fast 490 000 Euro, kommt die Beseitigung des Dauerärgernisseseinen weiteren Schritt voran. Schließlich musste das Vorhaben zuletzt wegen fehlender Angebote für die Arbeiten verschoben werden.

Hochwasserschutzkonzept wird teurer

Das Hochwasserschutz- und Entwicklungskonzept für die Blaue Flut und andere Altenburger Gewässer wird teurer. Quelle: Thomas Haegeler

Auch schon seit mindestens sechs bis sieben Jahren Thema ist ein Hochwasserschutz- und Gewässerentwicklungskonzept. Daran arbeitet gerade eine Leipziger Spezialfirma. Doch es wird um knapp 56 000 Euro teurer als geplant. Sagt der Ausschuss auch zur Auftragserweiterung mit zusätzlichen Gewässerabschnitten und Brücken sowie zur Einbindung des Großen und Kleinen Teiches Ja, gehen die Arbeiten an dem dann rund 250 000 Euro teuren Konzept für Gerstenbach, Blaue Flut, Deutscher Bach und Kleiner Jordan in die finale Phase.

Von Thomas Haegeler