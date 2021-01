Ausstehende Corona-Hilfen in Altenburg: Die Situation wird immer prekärer

Altenburg

„Die Speisen, die ich außer Haus verkaufen kann, bringen mir nicht einmal so viel ein, dass die Miete abgedeckt wäre. Der Verkauf ist eher eine Beschäftigungstherapie“, sagt Agnieszka Ciekosz-Lo Vullo, Inhaberin des Polibistro an der Poliklinik.

Gastronomie, Einzelhandel, Dienstleister – sie alle leiden unter dem Lockdown. Die einen schon seit November, die anderen seit Mitte Dezember, weil die Ladentüren geschlossen bleiben mussten. Aber sie haben eines gemeinsam: Sie warten auf staatliche Unterstützung, auf Corona-Hilfen.

„Im ersten Lockdown war es einfacher, Unterstützung zu bekommen“

Anders als während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 kann die Unterstützung nicht mehr selbst angefordert werden, es muss über den Steuerberater oder das Steuerbüro laufen. Das kostet natürlich Geld: Um den Antrag auf den Weg bringen zu können, musste Ciekosz-Lo Vullo ihrem Steuerberater eine hohe dreistellige Summe zahlen. „Das ist das Allerletzte“, sagt sie. „Im ersten Lockdown war es viel einfacher, Unterstützung zu beantragen“, sagt die Gastronomin.

Und von den Novemberhilfen hat sie bis jetzt noch nichts zu Gesicht bekommen. Im ersten Lockdown hatte sie 5000 Euro bekommen, nach einem aufwendigen Aufstockungsantrag 400 Euro zusätzlich – für sich und ihre vier Angestellten. Wäre ihr Vermieter nicht so entgegenkommend mit der Miete, müsste sie sich hoch verschulden. „Und das will ich nicht. Also müsste ich das Bistro aufgeben.“ Und das würde für ihre Angestellten den Jobverlust bedeuten.

Wann die neuen Hilfen kommen, ist noch unklar

Kurz nach Beginn des Lockdown Light hieß es Mitte Dezember für den Einzelhandel auch: abschließen. Dazu gehört die Boutique „Mode-Express No. 1“ auf dem Altenburger Markt. „Bevor wir den Antrag auf Hilfen stellen konnten, musste der Dezember erst abgeschlossen sein“, erklärt Geschäftsführerin Bettina Hany. Der Antrag ist in Bearbeitung durch ihr Steuerbüro, daher hat sie für das verlustig gegangene Weihnachtsgeschäft noch keinen Ausgleich erhalten. Im vergangenen Frühjahr hatte die Boutique 4000 Euro erhalten, da die Ausschüttungen nach Unternehmungsgröße gestaffelt waren. „Im Frühjahr ging das reibungslos. Zumindest bei mir“, betont Hany. Andere hätten länger auf ihr Geld warten müssen. Wann jetzt jedoch die nächste finanzielle Unterstützung kommen wird, weiß sie noch nicht.

„Es interessiert niemanden, wie man weitermacht“

Auch die Dienstleister, die Mitte Dezember schließen mussten und somit einen Großteil des Weihnachtsgeschäfts eingebüßt hatten, warten dementsprechend noch auf Unterstützung. Dazu gehört die Inhaberin eines Altenburger Kosmetikstudios, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Ich bin jetzt die fünfte Woche zuhause. Aber die Miete des Studios läuft natürlich weiter. Es interessiert niemanden, wie man selbst weitermacht. Entweder man hat etwas angespart, jemand hilft mit Geld aus – oder man rasselt massiv ins Minus.“ Je mehr Zeit vergeht, bis die Coronahilfen auf den Konten der Betroffenen eintreffen, desto prekärer wird die Lage für Dienstleister, Gastronomen und Einzelhändler. Die Kosmetikstudioinhaberin sagt dazu: „Wir werden sehen, was am Ende übrig bleibt in Altenburg.“ Kommentar

