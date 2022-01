Treben/Lehma

„Um Gottes Willen, Hühnerschreck heißen die nicht“, meint Ralf Mirbach zur neuen Ausstellung des Oldtimerclubs Windischleuba. Die Rede ist von historischen Fahrrädern mit Hilfsmotoren. Über 30 internationale Fabrikate drängen sich seit Kurzem unterm Scheunendach im Lehmaer Vierseitenhof an der Straße der Gemeinschaft 2. Dicht an dicht stehen die Fahrzeuge und geben eine schöne Übersicht über die Mannigfaltigkeit der Technik vergangener Zeiten. Interessierte können sich in Lehma bereits vor dem Betreten der Ausstellung auf die Zeitreise einstimmen: Die neue Eingangstür mit Oberlicht ist ebenso historisch wie die beiden originalen Werkstattfenster.

Die historische Holztür mit Oberlicht stimmt ein auf die Zeitreise zu den motorisierten Fahrrädern. Quelle: Mario Jahn

Leidenschaft für historische Technik

Letztere stammen aus einer Altenburger Möbeltischlerei des 19. Jahrhunderts, die der Oldtimerclub in der Vergangenheit retten konnte. Mit dem Wiederaufbau des gesamten Werkstatt-Interieurs in Lehma machte der Club bereits von sich reden (die LVZ berichtete). Die Mitglieder verbindet nicht nur die Leidenschaft für historische Technik, sondern auch der Wille, sie für die Nachwelt zu bewahren. Nun hat der Verein auf dem Dachboden der Scheune eine rund 90 Quadratmeter große Ausstellung geschaffen, die explizit historischen Fahrrädern mit Hilfsmotoren gewidmet ist. „Wir wollen jungen Leuten zeigen, dass es eine Art E-Bike bereits vor 100 Jahren gab“, erklärt Ralf Mirbach.

Zurück zum Hühnerschreck: Diese Bezeichnung gebührt ausschließlich Fahrrädern mit Hilfsmotoren, die in den 1950er-Jahren im Magdeburger Messgeräte- und Armaturenwerk hergestellt wurden. Darauf legt Clubmitglied Ralf Mirbach, ausgewiesener Kenner motorisierter Fahrräder, großen Wert. Zwar sind in der Lehmaer Ausstellung auch Fahrräder mit MAW-Motoren aus Magdeburg vertreten, ein originaler Hühnerschreck mit Hinterradantrieb ist allerdings nicht unter ihnen.

Mal kein Bausatz-Motor: Das rote Fahrrad im Vordergrund wurde speziell für den Hammer-MAW Motor entwickelt. Quelle: Mario Jahn

Rund 100-jähriges Adler-Fahrrad in Topzustand

Das älteste Fahrrad mit Hilfsmotor auf dem Lehmaer Dachboden stammt aus der Zeit um 1922 und ist ein wahres Schmuckstück. Gebaut in den Adlerwerken Frankfurt am Main und angetrieben von einem Phantom-Motor, ist es nicht nur in einem ausgezeichneten Zustand sondern auch straßenfahrtüchtig. „Bei uns ist alles echt und die Fahrzeuge fahrbereit“, erklärt Ralf Mirbach. Mindestens 150 Kilometer weit komme man mit dem 2,2 Liter-Motor.

Das Adler-Fahrrad mit Phantom-Motor aus den frühen 1920er-Jahren verfügt über eine klassische Ballhupe und eine Radlaufglocke über dem Vorderrad. Quelle: Mario Jahn

Karbidlampe und Ballhupe

Für Licht an dem rund 100-jährigen Fahrrad sorgt eine Karbidlampe. Sie wird aktiviert, indem der Radfahrer Wasser auf festes Karbid tropfen lässt. Über eine Flügelschraube kann er das Wasser dosieren. Das entstehende Gas wird im Inneren der Lampe entzündet. Um akustisch auf sich aufmerksam zu machen, betätigt der motorisierte Radler eine klassische Ballhupe aus Gummi. Zusätzlich kann er sich den Weg auch über eine sogenannte Radlaufglocke freiklingeln. Sie sitzt genau über dem Vorderrad und wird während der Fahrt per Bowdenzug bedient.

Detail des ältesten Fahrrades mit Hilfsmotor in Lehma: Um 1922 wurde das Licht am Fahrzeug mit einer Karbidlampe erzeugt. Quelle: Mario Jahn

Altenburg Fahrrad von H. A. Köhlers Söhne

Ein nichtmotorisierter Drahtesel toppt das Adler-Fahrrad im Alter noch um einiges. „Auf dieses Ausstellungsstück sind wir besonders stolz“, erzählt Vereinsvorsitzender Matthias Hillmar. Das Außergewöhnliche an dem Rad ist neben dem Alter die Herkunft. „Es wurde vor 1900 von H. A. Köhlers Söhne in Altenburg produziert.“ Nur ganze drei Jahre lang stellte die Firma an der Wettinerstraße Fahrräder her.

Das älteste Ausstellungsstück ist ein Fahrrad ohne Hilfsmotor, gebaut vor 1900 in den Altenburger Präcis-Werken. Quelle: Mario Jahn

Präcis-Fahrrad mit Echtkerze in Fahrradlampe

In einem Katalog von 1898 werden unter dem Namen Präcis Fahrradwerke Altenburg unter anderem Herren-Tourenräder für rund 250 Mark angeboten. Da das Präcis-Fahrrad nicht im Katalog gelistet ist, geht Matthias Hillmar davon aus, dass es noch älter sein könnte. Es stammt aus einer Zeit, als noch nicht einmal Karbidlampen im Einsatz waren. Wer mit dem Präcis-Rad fuhr, konnte lediglich mit einer brennenden Kerze in der Fahrradlampe auf sich aufmerksam machen – er selbst konnte bei dieser archaischen Beleuchtung nicht besser sehen.

Um 1900 brannte noch eine echte Kerze in der Fahrradlampe. Sie war abnehmbar und konnte als Taschenlampe mitgeführt werden. Quelle: Mario Jahn

Peitschen und Hundebomben anno 1912

Als kuriose Geschichte am Rande berichtet Matthias Hillmar von einem Katalog aus dem Jahr 1912, in dem etliches an Fahrrad-Zubehör angeboten wurde. Neben sehr schönen Klingeln, verziert mit vierblättrigem Klee, finden sich dort für Radfahrer auch Peitschen und sogenannte Hundebomben. Die Zeiten müssen damals für Radler wesentlich rauer und die Hunde unberechenbarer gewesen sein. Mit der Peitsche konnten Radfahrer freilaufende Hunde von sich fernhalten. Die Hundebomben, für die Gesundheit von Mensch und Tier als ungefährlich beworben, wurden zu Boden geworfen und sollten die vierbeinigen Angreifer mit lautem Knall verjagen.

Staatlich gestützte Motor-Bausätze für 285 Mark der Deutschen Notenbank

Die Anbaumotoren für Fahrräder waren meist als Bausätze erhältlich. „Um die 285 Mark der Deutschen Notenbank haben die Hilfsmotoren in den 60er-Jahren gekostet, staatlich gestützt“, erinnert sich Vereinsmitglied Günter Fritze. „So einen Motor musste man sich damals erst mal leisten können. Anfang der 50er-Jahre ist mein Vater mit dem Fahrrad jeden Tag von Altenburg in den Wismut-Schacht nach Ronneburg gefahren. Die erste Zeit hatte er nicht das Geld, um sich einen Anbaumotor zu kaufen. Das kam erst später.“

„Vermutlich größte öffentlich zugängliche Ausstellung deutschlandweit“

Die Varianten an Hilfsmotoren sind so breit gefächert, dass es kaum eine Stelle am Fahrrad gibt, an der noch kein Motor angebaut wurde: ob zwischen dem Rahmen oberhalb der Pedalen, über dem Vorderrad, am Hinterrad oder als Nabenmotor direkt ins Rad integriert. „Wir haben ja nur einen Bruchteil an Modellen“, sagt Matthias Hillmar. „Aber unsere Ausstellung ist deutschlandweit vermutlich die größte öffentlich zugängliche.“ Die jüngeren Modelle auf dem Lehmaer Dachboden stammen aus den 1950er-Jahren. Weitere zehn Stück werden momentan von Vereinsmitgliedern für die Ausstellung restauriert.

Im Vordergrund zu sehen ist ein Wanderer-Fahrrad: gebaut in den 1950ern in Zwickau, versehen mit Münchner Rex-Motor. Quelle: Mario Jahn

Matthias Hillmar bietet nach Voranmeldung Führungen in Lehma an. Er erhofft sich zudem weitere Erkenntnisse, Bilder oder Kataloge zum Präcis-Fahrrad der Firma H. A. Köhlers Söhne Altenburg.

Für Informationen und Anmeldungen ist Matthias Hillmar unter Telefon 03447 830808 erreichbar.

Von Dana Weber