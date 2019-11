Ausstellung im Altenburger Landratsamt befasst sich mit Suchtprävention

Altenburg

Seit kurzem kreisen 20 Stellwände den Lichthof des Landratsamtes ein. Bunte Zettel leuchten von allen Seiten. Um eine „Energietankstelle“ kleben die Gedanken 13- bis 15-Jähriger zu fundamentalen Fragen. Was brauche ich, dass es mir gut geht? Zuspruch von anderen, Erfolg und Geborgenheit lauten die Antworten. Von Freunden und Spaß ist am häufigsten zu lesen. Die Frage nach Freiheit verbinden die Jugendlichen mit Handeln ohne Bestrafung, eigene Entscheidungen treffen und Fernsehen gucken.

Revolution Train geht nahe

Hunderte Achtklässler aus 19 Schulen des Landkreises haben sich zu den Themen Freiheit und Sucht Gedanken gemacht. Die Ergebnisse sind in der Ausstellung „Freiheit geSucht!?“ zu sehen. Auch Konstantin Quaas vom Spalatin-Gymnasium war am Projekt beteiligt. „Eine unserer Aufgabenstellungen hieß: Was verbinden wir mit Meinungsfreiheit?“ Er war einer von 750 Schülern, die sich im Mai anderthalb Stunden lang durch den Revolution Train führen ließen.

Der Anti-Drogen-Zug aus Tschechien hatte für zwei Tage in Altenburg Halt gemacht(OVZ berichtete). Dort erlebten die Jugendlichen eine sehr drastische Darstellung der Folgen von Drogenkonsum. „Mir ging der Revolution Train sehr nahe. Das hält bis jetzt an“, erzählt Konstantin. Noch vor Ort wurden von den Jugendlichen Fragebögen zum Thema Suchtursachen ausgefüllt.

Die Schautafeln befassen sich auch mit der Frage, was nötig ist, damit sich Jugendliche gut fühlen. Quelle: Mario Jahn

80 Prozent haben Erfahrungen mit Alkohol

Einige der Jugendlichen haben Briefe an ihr älteres Selbst geschrieben, die im Lichthof ausgestellt sind: „Liebes Ich, ich möchte keine Drogen in meinen Körper einwerfen, weil mir mein Leben viel zu wichtig ist ... und ich meine Familie nicht enttäuschen will“. So oder ähnlich heißt es in jedem der anonymen Schreiben.

Diese subjektive Sicht der Schüler, nichts mit Drogen zu tun haben zu wollen, steht allerdings im Widerspruch zu den Ergebnissen der Befragung im Anti-Drogen-Zug. So hatten 80 Prozent von den 640 befragten 13- bis 15-Jährigen bereits Kontakt mit Alkohol. Und fast sieben Prozent hatten Erfahrungen mit Marihuana.

Verbale Warnungen reichen nicht mehr aus

Der Anti-Drogen-Zug richtete sich speziell an Schüler der 8. Klassen. Schulsozialarbeiterin Kathleen Kahnt von der Gebrüder-Reichenbach-Schule würde das Projekt im nächsten Jahr gerne wieder machen, auch wenn Etliche den Punkt der Abschreckung kritisieren. Während früher die verbale Warnung vor Drogen gereicht habe, ist das heute durch die Allgegenwärtigkeit der Medien erheblich schwerer geworden. Immerhin beschäftigen sich rund 72 Prozent der befragten Jugendlichen fast täglich mit Internet und sozialen Netzwerken.

Auch die Einstellung der Schüler zum Anti-Drogen-Zug „Revolution Train“ wurde thematisiert. Quelle: Mario Jahn

Reicht Abschreckung allein?

Das Suchtpräventionsprojekt wirft Pro und Kontra auf. Die Befürworter begrüßen es, weil die Aktion Revolution Train die Jugendlichen emotional erreicht hat. Viele beschäftigt das Erlebte noch im Nachgang. Dem gegenüber stehen Bedenken, dass Abschreckung und Angstappelle nicht funktionieren und die Arbeit mit Furcht negative Folgen haben könnte. In der Befragung haben die Schüler klar Stellung bezogen: Über 77 Prozent von ihnen geben dem Revolution Train die Note Eins oder Zwei.

Anti-Drogen-Zug soll wieder kommen

Der Anti-Drogen-Zug soll auch im nächsten Jahr erneut in Altenburg Station machen. Dafür sprach sich der Jugendhilfeausschuss des Kreistages auf seiner letzten Sitzung mehrheitlich aus. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sich im Kreishaushalt erneut Restmittel finden, mit denen der Zug bereits 2019 finanziert wurde. Nötig seien ebenso Sponsorengelder, hieß es. Die Kosten betrugen rund 19 000 Euro.

Die Ausstellung ist bis zum 13. Dezember während der Öffnungszeiten der Kreisverwaltung zu sehen. Danach kann sie als Wanderausstellung für Schulen und andere Einrichtungen weitergenutzt werden.

Von Dana Weber und Jens Rosenkranz