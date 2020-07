Ausstellung würdigt 30 Jahre Tierschutz im Altenburger Land

Altenburg

30 Jahre organisierter Tierschutz im Altenburger Land: An dieses Jubiläum erinnert aktuell eine Ausstellung am Markt 23 in Altenburg. Ausgerichtet wurde die Schau von Andrea Rücker und ihren Mitstreitern. Die 74-Jährige zählt zu den Gründerinnen des Altenburger Tierschutzvereins und rief nach einem Zerwürfnis 2010 den Verein „Hoffnung für Wildenten, Schwäne und Co“ ins Leben, der damit ebenfalls auf eine runde Zahl an Jahren zurückblickt. Am Wochenende war die Eröffnung der Schau, am morgigen Mittwoch besteht zwischen 9 und 16 Uhr noch einmal die Gelegenheit vorbeizuschauen.

Am Samstagvormittag, zur besten Marktbesuchszeit, sind Kinderstimmen und eine Gitarre auf dem Altenburger Markt zu hören. Die Lieder „Der pi-pa-putzige Igel“ und „Wer hat die Kokosnuss geklaut?“ lassen Passanten aufhorchen und neugierig werden. Vor der ehemaligen Apotheke auf der oberen Marktseite eröffnet Andrea Rücker die Ausstellung. Sie geht auf die Anfänge ein und die Problematik, dass es zu DDR-Zeiten gar kein Tierschutzgesetz und damit keinen entsprechenden Verein im Altenburger Raum gegeben habe. Das wollten Rücker und Gleichgesinnte nach der Wende unbedingt ändern.

Anzeige

Ein Aufruf in der Zeitung als Startsignal

Begonnen hat damals alles mit einem Aufruf in der Leipziger Volkszeitung: „Das Neue Forum möchte eine Interessengemeinschaft Tierschutz gründen.“ Der Zeitungsausschnitt und viele weitere sind in der Ausstellung zu sehen. Es gab Kontakte zu Vereinen im Westen Deutschlands und zum Tierschutzbund, die bei der Gründung und den ersten Schritten in der Marktwirtschaft dem Altenburger Verein zur Seite standen.

Weitere LVZ+ Artikel

Andrea Rücker erinnert sich gut: „Nach der Währungsunion am 1. Juli 1990 verfügte der Altenburger Verein über die Summe von genau 112,49 D-Mark, die sich aus Spenden generierten. Die Unterstützung der Politik kommt langsam in Gang. So ist das erste zugewiesene Domizil des Vereins eine hastig verlassene ehemalige Stasi-Wohnung. Später erfolgt auch die Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt. Die erste Altenburger Tierstation besteht in der Zwickauer Straße bis Ende 1996.“

Viel Hilfe für einen Neubau

Leider wird sie aufgelöst, doch der damalige Bürgermeister Johannes Ungvari ( CDU) macht sich für die Tierschützer stark und das Hochbauamt hilft bei der Planung eines Neubaus. Finanziert wird dieser aus Förder- und Lottomitteln. Auch ABM-Kräfte kommen zum Einsatz. Mehrfach würdigt Andrea Rücker in ihrer Ansprache die vielen ehrenamtlichen Helfer, ohne die der Neubau in der Poschwitzer Straße nicht möglich gewesen wäre.

Zum Welttierschutztag am 4. Oktober 1997 wird das neue Tierheim von seinen ersten Bewohnern bezogen. Begleitet wird das Ganze unter anderem von der TV-Sendung „Tierisch, tierisch“, die oft dort zu Gast ist. Auch Altenburger Unternehmen – wie die Sparkasse und die Likörfabrik – beteiligen sich mit Spenden oder tatkräftigem Engagement. Dabei sind ebenfalls die Innova und die Euro-Schule zu nennen. Die Altenburger selbst tragen mit Geld-, Sach- und Futterspenden zum Bau und Erhalt ihren Tierheims bei.

Weiterer Verein wird 2010 gegründet

Im Februar 2010 wird der Verein „Hoffnung für Wildenten, Schwäne und Co“ gegründet. Sein Ziel ist es, auf die Situation dieser Tiere aufmerksam zu machen. So sollen zum Beispiel Futterautomaten und Hundetoiletten Wasserverschmutzung vermeiden helfen.

Eine Tatsache betrübt Andrea Rücker noch immer: Trotz wiederholter Wahlversprechen der Bundespolitik bewege sich seit 18 Jahren in der Tierschutzgesetzgebung wenig, sagt sie etwa mit Blick auf Tiertransporte. Auch die jüngsten Vorfälle bei Tönnies hätten Erschreckendes zutage gefördert.

Sachspenden statt Blumen

Nach dem Rückblick von Andrea Rücker verliest Marcel Greunke, ehrenamtlicher Beigeordneter des Landkreises, ein Grußwort, würdigt das Engagement und die Leistungen des Altenburger Vereins und überreicht Sachspenden. „Diese helfen den Tieren mehr als Blumen“, erklärt er.

In der Ausstellung wird der Werdegang des Tierschutzes im Altenburger Raum dokumentiert. Mit viel Fleiß wurden Originaldokument und Fotos zusammengetragen und arrangiert. Ein Augenmerk liegt dabei auf Einzelschicksalen von Tieren, die auch durch die Medien gingen – so Kater Freddy oder das Schwanen-Drama in Gorma (OVZ berichtete).

Petra Weber ist die stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Auch sie würdigt die Hunderte von Stunden, die durch ehrenamtliche Helfer geleistet worden, sei es an Wochenenden oder an Feiertagen. Genau wie Helge Reiter, der einen dreibeinigen Kater adoptiert hat, hat Petra Weber Hunde aus dem Tierheim aufgenommen und ihnen ein neues Zuhause gegeben.

Von Christiane Leißner