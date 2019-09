Ausstellung würdigt im Quellenhof Garbisdorf das Werk von Gerda Lepke

Garbisdorf

An der Fensterfront der Galerie hängt links ein kleines Bild. Es misst 40 mal 40 Zentimeter und zeigt das Porträt einer alten Frau. Auf der nicht grundierten Leinwand ist zu lesen: „Selbst mit meinem alten Malhut 6. Mai 2019“. Als Gerda Lepke dieses Bild malte hatte sie die Achtzig gerade überschritten. Anlässlich ihres Geburtstages gab es im Frühjahr in den Räumen der Kunstausstellung Kühl in Dresden eine Retrospektive. Dieser folgt nun in der Galerie Pferdestall im Quellenhof Garbisdorf ein weiterer Überblick über das Schaffen der Gerda Lepke. Die Malerin hatte sich schon vor drei Jahren gewünscht, zu ihrem Achtzigsten hier ausstellen zu dürfen. Am Freitag wurde die Ausstellung eröffnet. Der Einladung folgten weit über hundert Leute. Zu sehen ist Malerei aus fünf Jahrzehnten.

Oberer Platz auf Liste der Malerinnen

Gerda Lepke wuchs in Gera auf und studierte in Dresden. Beiden Städten blieb sie ihr Leben lang verbunden. Schon ihre Kindheit verbrachte sie mit dem Zeichenstift in der Hand, erlernte dann aber doch zunächst den Beruf der Krankenschwester – bis sich ihr Talent und ihre Leidenschaft durchsetzten und sie mit 26 Jahren an der Hochschule für Bildende Künste Dresden ein Direktstudium aufnahm. Schon dort hatte sie ihre persönliche Sichtweise auf die Welt. Der blieb sie treu, genau so ihrer Handschrift als Künstlerin. Nach Abschluss des Studiums arbeitete sie als freischaffende Malerin.

Im Galeriegespräch mit Günter Lichtenstein erzählte Gerda Lepke eine Anekdote aus ihrer Kindheit. Als kleines Mädchen fragte sie ihre Mutter, ob es auch Malerinnen gäbe, oder ob das alles nur Männer wären. Da die Mutter das nicht wusste, schickte sie das Mädchen in die Bibliothek. Dort wurden ihr zwei Namen genannt: Modersohn-Becker und Kollwitz. „Heute ist die Liste der Malerinnen schon viel länger“, sagte Gerda Lepke nicht ohne Stolz. Vielleicht auch darauf, dass auch sie einen Platz auf dieser Liste gefunden hat. Und der ist im oberen Bereich.

Die Malerin Gerda Lepke in der Galerie Pferdestall in Garbisdorf. Im Galeriegespräch gab sie Auskunft über das, was sie als Künstlerin an der Natur und am Menschen fesselt. Quelle: Klaus Peschel

Landschaften und Porträts werden gezeigt

Zu sehen sind in Garbisdorf Landschaften und Porträts. Beides bestimmte und bestimmt das Leben der Gerda Lepke als Malerin. Im Galeriegespräch mit Günter Lichtenstein sagte sie: „Das Gegenüber interessiert mich, der Baum, die Landschaft. Was passiert im Licht, was erfasse ich? Was wiederholt sich? Als Bild entsteht das, was ich begreife. Ich arbeite mit den Augen.“ In den letzten Jahren male sie nicht mehr so oft vor der Natur, mit zunehmendem Alter werde das Selbstbildnis immer mehr zum Thema, sagte sie. Schaut man sich die Bilder in Garbisdorf an, so ist es nicht möglich, die Arbeiten Jahrzehnten oder einzelnen Schaffensphasen zuzuordnen. Es ist auch auf den ersten Blick kein Frühwerk zu erkennen und auch kein Spätwerk. „Das Kleinteilige ist meine Handschrift von Kindheit an“, sagte Gerda Lepke.

Weitsichtigkeit bestimmt die Maltechnik

Wenn sie arbeitet, steht die Leinwand nicht auf der Staffelei, sie liegt schräg vor ihr, erzählte die Künstlerin. Weil sie sehr weitsichtig ist, sind ihre Pinsel ausgesprochen lang. So entwickelte sie eine Maltechnik, die unverkennbare Bilder entstehen lässt. Diese können sehr dicht in ihrer Farbgebung sein, aber auch offene Strukturen dominieren lassen. Mit einer dynamischen Handschrift entstehen Striche und Spritzer, die sich überlagern, kreuzen und verflechten. In den Geflechten werden Landschaften und Gesichter sichtbar. Man hat aber immer den Eindruck, dass die Bilder nicht fassbar sind. Sie scheinen sich unseren Augen entziehen zu wollen. Als wären sie gestohlene Momente aus der Natur und dem Leben eines Menschen.

Verstand, Geschmack und Freude zum Achtzigsten

„Es gibt nichts, was fertig ist“, sagte Gerda Lepke. Und zu erkennen, was eine gültige Arbeit ist, das sei für sie Schwerstarbeit. Gerda Lepke setzt sich viel für andere Künstler ein. „Das ist sehr wichtig“, meinte sie, „denn nach den alten Leuten muss etwas Neues kommen und Handwerkliches muss erhalten bleiben.“

Die Antwort auf die Frage, was man sich mit Achtzig wünscht, kam wie aus der Pistole geschossen: „Verstand, Geschmack und die Freunde nicht verlieren.“

Die Ausstellung im Kulturgut Quellenhof ist bis Ende Oktober zu sehen. Besichtigung ist nach Absprache möglich.Kontakt: guenter.lichtenstein@leitermann.de.

Von Klaus Peschel