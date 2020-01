Ausstellungen und Kooperationen: Altenburger Schloss- und Kulturbetrieb hat 2020 große Pläne

Altenburg

Aller guten Dinge sind drei: Das dürfte sich auch Christian Horn, Direktor des Schloss- und Kulturbetriebs Altenburg, gedacht haben, als er zur Jahrespressekonferenz im Medizinischen Zentrallabor die neuesten Besucherzahlen präsentieren konnte.

Playmobil-Schau auf Rekordkurs

Knapp 67 000 Gäste lösten im abgelaufenen Jahr ein Ticket auf dem Schlossberg – womit zum dritten Mal in Folge eine Steigerung zu verzeichnen war. Das sei gerade deshalb bemerkenswert, so Horn, da die entsprechende Statistik inzwischen anders geführt werde, der Hausmannsturm nunmehr Teil des Gesamtschlosseintrittes ist. Einen nicht unerheblichen Teil dazu dürfte auch die aktuell laufende und bereits bis zum 19. April verlängerte Playmobil-Ausstellung beigetragen haben. Diese sei mit bislang rund 18 500 Besuchern auf dem Weg, einen neuen Rekord aufzustellen, freute sich Horn.

Fürstengruft wird erstmals zugänglich

Obwohl die Spielzeug-Schau auf Hochtouren brummt, laufen im Hintergrund bereits die Vorbereitungen zur nächsten Exposition – und die schlägt den entgegengesetzten Weg ein. Unter dem Titel „Vom Jammertal ins Paradies. Bestattungen und Totengedenken am Altenburger Hof im 17. Jahrhundert“ widmet sich die diesjährige Jahresausstellung der höfischen Trauer- und Beerdigungskultur. Im Zuge der Ausstellung wird dabei auch erstmals die restaurierte Fürstengruft in der Schlosskirche für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Eröffnung ist für den 24. Mai geplant.

Kooperationen, Krabat und Code-Camp

Abseits des Ausstellungsgeschehens ist der Schloss- und Kulturbetrieb 2020 auch wieder in zahlreichen anderen Projekten und Kooperationen präsent. Für die nächste Runde des Stadtmensch-Festivals wird eine theatralisch ausgestaltete Open-Air-Führung angeboten, die an historische Orte der Stadt führt. Die Konzeption stammt von der niederländischen Künstlerin Lotte Boonstra, die bereits vor zwei Jahren für die Ausstellung „Intrige im Goldsaal“ verantwortlich zeichnete. Auch der „Welttanztag“ am 29. April wird vom Schloss- und Kulturbetrieb organisatorisch begleitet.

Besonderes Augenmerk, so Horn, lege man daneben auch auf das „Code & Design Camp“, das vom 15. bis 17. April in der Orangerie und dem Teehaus über die Bühne geht. Unter Federführung des Meuselwitzers Jonas Happ werden junge Programmierer und Designer von Profis aus Wirtschaft und Industrie bei der Entwicklung von Internet-Anwendungen gecoacht.

Im Theaterbereich ist dagegen die Mitspielerakademie wieder aktiv. Die Mitglieder stehen im Mystery-Musical „Krabat“des Theaters Altenburg Gera auf der Bühne, das am 12. Juni Premiere an der Lumpziger Bockwindmühle feiert.

Spielewelt weiter auf Kurs

Auch überregional will sich der Schloss- und Kulturbetrieb wieder ins Gespräch bringen. So betreut man etwa federführend die Ausrichtung der Feier „ Thüringen meine Heimat – weltoffen und kreativ“, mit der der Freistaat 30 Jahre Deutsche Einheit sowie sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Daneben geht auch die Open-Air-Hörspielinstallation „Der Absprung“ erneut auf Tour, ist 2020 in Berlin und Darmstadt zu erleben.

Und auch das Großprojekt Spielewelt, so Horn, befinde sich weiter auf Kurs. Der Masterplan zur Entwicklung des Angebots sei bereits fertiggestellt. Parallel laufe bereits eine Kooperation mit der IUBH Erfurt, bei dem Studenten für das künftige „Innovationlab“ Modelle zum Einsatz von Spieltechniken in der touristischen Produktentwicklung erarbeiten.

Von Bastian Fischer