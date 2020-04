Ausstieg aus Corona-Starre: Mehr Fragen als Antworten im Altenburger Land

Altenburg

Der beginnende Ausstieg aus den drastischen Freiheitseinschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie gleicht einem Ritt auf der Rasierklinge. Geht er zu schnell, drohen Rückschläge mit verheerenden Folgen. Bleiben die Restriktionen aber noch viel länger bestehen, ziehen sie nicht minder schwere (wirtschaftliche) Konsequenzen nach sich – und schüren obendrein den Unmut in der Bevölkerung.

Hoffnung auf klarere Verordnungstexte

So sehr die Lockerungen zu begrüßen sind, so wenig wundert es, dass das Aufatmen im Altenburger Land nur gedämpft erfolgt. Denn bei Lichte werfen die ersten Schritte zu einem Mehr an Normalität im Kreis mehr Fragen auf als Antworten zu geben. So bleibt die Beschränkung von Geschäften auf 800 m² Verkaufsfläche nicht nachvollziehbar. Gerade weil mehr Platz auch mehr Möglichkeit für Abstand und Distanz böte. Zudem ist ungeregelt, wie die Inhaber und Mitarbeiter von Läden und Märkten oder die Angestellten der Museen, Archive und Bibliotheken ihre Kinder betreuen lassen sollen, wenn Kitas zunächst weiter geschlossen bleiben und Schulen nur zum Teil öffnen.

Ganz zu schweigen davon, dass jedes Bundesland den Ausstieg im Detail wieder anders regelt. Das führt gerade in Grenzregionen wie dem Altenburger Land zu zusätzlicher Verunsicherung. Warum geht dieses oder jenes hier nicht, aber wenige Kilometer weiter in Sachsen-Anhalt oder Sachsen? Allein um solche Fragen zu vermeiden, wäre es klüger gewesen, wenn sich die Politik schon früher mit Ausstiegsszenarien beschäftigt und diese öffentlich diskutiert hätte. Da sie das vermied, bleibt nun nur noch die Hoffnung auf klarere Verordnungstexte.

