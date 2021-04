Altenburg

„Ich habe mich schon immer für Medizin interessiert“, sagt Laura Bayer. Als Jugendliche spielte sie Handball beim SV Post Gera, schaute bei Sportverletzungen genauer hin und arbeitete als Praktikantin in der Orthopädie in Altenburg. Obwohl es in ihrer näheren Verwandtschaft keine Mediziner gibt, fand sie in diesem Bereich ihre Berufung.

Laura Bayer arbeitet als Ärztin in Zürich. Nach ihrem Abitur am Meuselwitzer Gymnasium studierte sie in Jena Medizin und machte während dieser Zeit zahlreiche Praktika im Ausland, darunter in Australien, London und Bali. Die letzte Station führte sie in die Schweiz. Dort konnte sie die praktische Ausbildung ihres Studiums beenden und im Anschluss die Doktorarbeit schreiben.

Praktisches Jahr im Universitätsspital Zürich

Jetzt ist sie im letzten Schritt ihrer Ausbildung zum Facharzt, die sie im Juni mit einer Prüfung abschließen will. „Ich habe während meines praktischen Jahres im Universitätsspital Zürich meine Leidenschaft für die Augenheilkunde entdeckt“, sagt Laura Bayer. Sie kann sich vorstellen, in Zukunft eine eigene Praxis zu eröffnen.

Die Arbeitsbedingungen in ihrer aktuellen Klinik sind für Laura Bayer angenehm. Trotz Schichten am Wochenende und in der Nacht, findet sie Ausgleich zum Job. Ihre Freizeit verbringt sie mit ihrem Mann beim Sport. Sie laufen, wandern oder spielen Tennis. „Ich finde es faszinierend, dass man jeden Tag eine andere Wanderroute in der Region planen kann.“ Die Natur mit Bergen und Seen in direkter Umgebung begeistert sie.

Ihren Mann lernte Laura Bayer kennen, während sie ein Jahr im Zuger Kantonsspital in der Chirurgieabteilung arbeitete. Jetzt lebt sie gemeinsam mit ihm in der Stadt Zug am Zugersee. Zur Arbeit nach Zürich pendelt sie. Im letzten Jahr war ihre Hochzeit geplant, doch durch die Corona-Pandemie konnte sie nicht wie geplant stattfinden. „Wir haben standesamtlich geheiratet. Die Hochzeitsfeier mussten wir leider absagen“, sagt Laura Bayer. Sie hoffen, dass sie sie im Sommer mit der ganzen Familie und Freunden in Südfrankreich nachholen können.

Einen neuen Freundeskreis aufzubauen beschreibt Laura Bayer als die größte Herausforderung für sie in ihrer neuen Heimat. „Ich war getrennt von meiner Familie und kannte am Anfang nur sehr wenig Leute. Das war nicht einfach“, sagt die 30-Jährige. An das Schweizerdeutsch gewöhnte sie sich schnell. Sie versteht die Sprache, spricht aber weiter Hochdeutsch. Bestimmte Aspekte des Lebens in der Schweiz nimmt sie als gemütlicher und ruhiger wahr als in Deutschland. Was etwas hinderlich sei, ist, dass die Läden in Zug bereits um 19 Uhr schließen. Das sei für sie oft schwierig mit ihren Arbeitszeiten zu vereinbaren.

Dank an die eigene Familie

Laura Bayer hat sich entschieden in der Schweiz zu leben, weil das Gesamtpaket stimmt. „Aktuell kann ich es mir nicht vorstellen, wieder nach Deutschland zu kommen, obwohl ich meine Familie sehr vermisse.“ Sie habe viele Freunde kennengelernt und sich mit ihrem Mann ein Leben aufgebaut. Sie überlegen, sich eine Immobilie zu kaufen und sich in Zug niederzulassen. Ihre Familie sieht sie auf Grund der Corona-Pandemie sehr selten, auch wenn sie sie so oft wie möglich besuchen. „Ich habe schon versucht, sie zu überreden, auch in die Schweiz zu ziehen“, sagt Laura Bayer. Normalerweise kommt sie mindestens vier Mal im Jahr nach Meuselwitz. Ihre Entscheidung für ein Leben im Ausland bereut sie nicht. „Ich habe alles meinen Eltern und Großeltern zu verdanken, die mich immer mit meinen Plänen unterstützt haben. Ohne sie wäre mein Leben so, wie ich es heute führe, nicht möglich gewesen.“

von Lisa Gerth