Ausweg in der Not: Bildungsträger AWA schafft virtuelle Klassenzimmer

Auf der Mitarbeiter-Versammlung in der dritten März-Woche war sie fast körperlich zu spüren – die Angst, dass jetzt etwas Schlimmes passieren könnte. Am Vortag waren auch beim 1. Aus- und Weiterbildungsverbund Altenburg (AWA) der Corona-Krise wegen alle Bildungsteilnehmer nach Hause geschickt worden. Was wird jetzt? Doch schon mit ihrem ersten Satz sorgte Geschäftsführerin Mandy Kasel für eine große Erleichterung: „Ich melde aktuell keine Kurzarbeit an.“ Denn die 39-Jährige hat ein klares Ziel. Sie will den AWA, den sie erst seit einem knappen halben Jahr führt, digital so aufzustellen, „dass uns solch eine Situation nicht wieder so wehtun kann“. In einer fast sensationell anmutend kurzen Zeit ist dies der 20-köpfigen Crew gelungen. Es gibt den AWA jetzt online. Ein zweites Standbein ist geschaffen.

Dabei ist bis dato eigentlich ungeklärt, ob man die Schotten überhaupt hätte dicht machen müssen. Als gemeinnütziger Verein ist der AWA kein Bildungsträger im klassischen Sinn, sondern steht auf eigenen Füßen, agiert als Dienstleister der Wirtschaft selbst wie ein Betrieb. Sogar Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bezeichnete ihn bei einem Besuch als beeindruckende Bildungseinrichtung in Thüringen mit einem Alleinstellungsmerkmal.

Keine klaren Ansagen von Bundes- oder Landespolitik

Doch aktuell gibt es keine klaren Aussagen von der Bundes- und Landespolitik. „Die sogenannten Vertrags-Azubis, die von Firmen direkt geschickt werden, dürften meiner Meinung nach auf jeden Fall arbeiten. Zudem können wir von der Fläche her alle gesundheitstechnischen Erfordernisse einhalten, so dass bei der Ausbildung niemand gefährdet ist. Doch am Ende hatte ich einfach kein gutes Gefühl mehr“, sagt Mandy Kasel.

Dafür bescherten ihr die Mitarbeiter bereits einen Tag nach der Versammlung das gute Gefühl, es richtig gemacht zu haben. Schon zu Arbeitsbeginn um 6.30 Uhr lag ein Konzept für E-Learning, also das Lernen mithilfe von elektronischen und digitalen Medien, sowie für eine AWA-Cloud auf dem Tisch. Seither wird täglich an der Vervollkommnung gearbeitet, so dass fast alles, was sonst vor Ort gelernt wurde, nun auch am heimischen PC möglich ist.

Seminare im Live-Stream

Teilnehmern, denen dafür die technischen Voraussetzungen fehlten, wurden entsprechend ausgerüstet. Es gibt Lernprogramme, Telefonkonferenzen, Filme über die korrekte Fertigung eines Werkstücks, auch das Ansteuern des 3-D-Firmendruckers und der CNC-Maschine sind von zu Hause aus möglich. Es gibt Seminare im Live-Stream, virtuelle Klassenzimmer. „Bei uns sitzen dort allerdings keine Avatare“, sagt die Chefin lachend, „sondern unsere Lehrkräfte, die so jederzeit Fragen beantworten können.“ Deshalb agieren die AWA-Mitarbeiter auch nicht im Home-Office, sondern weiter in der Friedrich-Ebert-Straße – unter Einhaltung des Gesundheitsschutzes.

Gefeilt wird analog, vermittelt wird digital: Der Ausbildungsbetrieb AWA Altenburg geht neue Wege in der Ausbildung. Quelle: Mario Jahn

Trotzdem ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Der Ausbildungsbetrieb musste für die Umstellung in Vorleistung gehen, ohne die entsprechenden Einnahmen sicher zu haben. Zahlen Firmen und Arbeitsamt weiter? Gibt es Soforthilfe? „Die Unternehmen unterstützen uns weiterhin, vielen Dank dafür. Stand heute auch die Agentur für Arbeit. Doch bei der Soforthilfe fielen wir vier lange Wochen durchs Raster. Erst kürzlich konnte ich sie überhaupt beantragen. Geld gab es bislang aber nicht“, bedauert die AWA-Chefin.

Zusätzliche Kosten für Zertifizierung der neuen Ausbildung

Dabei würde es gebraucht. Denn jeder zusätzliche, meist mehrwöchige Lehrgang fällt aktuell weg, was sich finanziell nicht kompensieren lässt. Zudem war die Zertifizierung der digitalen Ausbildung mit zusätzlichen Kosten verbunden. Aber auch hier wird nach Auswegen gesucht. So sind Digital-Kurse, wie beispielsweise „Schritt für Schritt zum Online-Shop“, entwickelt worden und erweitern das Angebot.

Letztlich ersetzt die virtuelle Welt die reale trotz alledem nicht. „Wir sind vorbereitet. Wir können die Tür sofort wieder aufmachen“, so Mandy Kasel. Doch niemand fühlt sich befugt, ihr zu sagen, ob sie darf. „Das ist Irrsinn. Wir geben echt alles, aber irgendwann wird’s eng.“

Näheres über die digitale Ausbildung und neue Angebote unter www.awa-ev.de

Von Ellen Paul