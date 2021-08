Auswirkungen des Lokführer-Streiks auch in Altenburg zu spüren

Altenburg

Bahnreisende in Deutschland brauchen in diesen Tagen starke Nerven: Seit Dienstagabend um 19 Uhr streikt die Lokführergewerkschaft GDL – zunächst im Güter-, seit der Nacht zu Mittwoch auch im Personenverkehr. Bis 2 Uhr Freitagnacht soll der Ausstand andauern. Die Auswirkungen sind auch im Altenburger Land zu spüren – und mischen sich hier mit bereits bestehenden Einschränkungen.

Fahrgäste waren auf Ausstand vorbereitet

Der Bahnhof Altenburg liegt am Mittwochvormittag wie verwaist. Nur der Baustellenlärm hallt über die Gleise. Kein Wunder, denn schon seit Ende Juli ist hier kein Zug über die Schienen gerollt, die blauen Anzeigetafeln sagen „Kein Zugverkehr“.

Detlef Beer sitzt am Fahrkartenschalter in der Bahnhofshalle und nimmt die Situation gelassen – denn er hat die Fahrgäste in den vorhergehenden Tagen schon darauf vorbereitet, dass der Streik kommen kann. „Durch den langwierigen Schienenersatzverkehr ist sowieso momentan weniger los auf der Strecke zwischen Leipzig und Zwickau. Und die Leute sind von den Streiks von 2015 schon ganz andere Sachen gewöhnt“, erklärt er. Aufgeregt habe sich bei ihm an diesem Tag noch niemand.

SEV-Nutzer behalten Nerven

Nimmt man die Unterführung vom Bahnsteig aus, gelangt man zum Bussteig 7, an dem gerade der Schienenersatzverkehr ankommt. Der ist nämlich nicht vom Streik betroffen. Victoria Corrigan steigt aus dem Bus aus, sie kommt gerade aus Leipzig. „Bis Böhlen konnte ich mit dem Zug fahren, dann musste ich auf den Bus umsteigen“, erzählt sie. „Es gab schon viele Ausfälle auf der Strecke. Wenn man sich im Internet aber die Verbindung heraus sucht, die nicht ausfällt, klappt das eigentlich ganz gut.“ Nur wie es am Donnerstag aussehen wird, weiß sie noch nicht so recht. Da muss sie nämlich wieder nach Leipzig zurückfahren.

Einschränkungen nach Leipzig und Erfurt

Bei der Deutschen Bahn ist man bemüht, die Auswirkungen des Ausstands so weit wie eben möglich in Grenzen zu halten – allerdings schwanke die Lage gerade im Regional- und S-Bahnverkehr je nach Region stark, teilt Pressesprecher Jörg Bönisch mit. Insbesondere im Osten der Republik zeichnen sich dabei Streikschwerpunkte ab.

Dennoch sei es gelungen, die Ersatzfahrpläne überwiegend stabil zu halten, wenngleich mit starken Einschränkungen zu rechnen sei. So sollen die Züge der S5/S5X zwischen Leipzig und Zwickau über Altenburg im Schnitt im Zwei-Stunden-Takt verkehren, für die Strecke von der Messe- in die Skatstadt sei ein Ein-Stunden-Takt avisiert. Ebenfalls betroffen ist der Regionalexpress 3, der von Altenburg/Greiz bis Erfurt unterwegs ist. Auch hier werden Taktungen aller zwei Stunden angepeilt, so Bönisch.

Fahrgästen rät die Bahn, sich für die Dauer des Streits und auch darüber hinaus, über die Ersatzfahrpläne für Thüringen unter www.bahn.de/aktuell zu informieren.

Von Katharina Stork und Bastian Fischer