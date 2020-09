Auszeichnung im bundesweiten Wettbewerb: Altenburger brauen das beste Weißbier

Altenburg

Ein typisches bayerisches Bier brauen – das gelingt am besten ganz im Osten Thüringens. „Das beste Weißbier Deutschlands kommt aus Altenburg!“, jubelt Brauereichef Bastian Leikeim. Beim Landeswettbewerb der World Beer Awards 2020, wo seit 2007 die besten Biersorten der Welt gekürt werden, habe das Altenburger Weißbier im nationalen Tasting die Top-Auszeichnung abgeräumt: eine Goldmedaille und zugleich die Kür zum besten Bier Deutschlands in seiner Kategorie.

Das Weißbier ist erst zwei Jahre alt

Durchaus eine Überraschung, sagt Leikeim. „Wir brauen dieses Bier erst seit zwei Jahren. Dass unser ,Küken’ schon so große Erfolge feiert, freut insbesondere unsere Braumeisterin.“ Die Jury besteht aus Bierexperten, verkostet blind. Und die vergab noch weitere Auszeichnungen an die Altenburger Brauerei: Auch für das Helle und das Premium-Pils gab es Goldmedaillen. „Das Festbier und das Schwarze erreichten eine Silber- und Bronze-Medaille. Damit stärken wir unsere Position als die in Mitteldeutschland am meisten ausgezeichnete Brauerei“, freut sich der Geschäftsführer.

Kein Titel auf globaler Ebene

Und hat Ansporn für noch größere Titel. Denn unter die weltbesten Biere haben es die Altenburger diesmal nicht geschafft. Zwar wurden sie als „Country Winner“ auch für den internationalen „World Beer Award“ nominiert. Doch in diesem zweiten, unabhängigen internationalen Tasting zogen bei den Weißbieren zwei Bayern und eine baden-württembergische Brauerei vorbei.

Von Kay Würker