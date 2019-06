Nobitz

Wer sich dem Nobitzer Flugplatz über die Zufahrtsstraße nähert, bekommt am Ankunftsgebäude den Eindruck, es wäre gut in einem Bildband über lost Places – also verlassene Orte – aufgehoben. Doch zumindest an diesem Wochenende täuschte der erste Blick gewaltig. Denn auf dem Flugplatz fand „ Altenburg gibt Gas“ statt, ein Tuning-Event, das wieder viele Fachleute, Zuschauer, Aussteller und andere Interessierte begeisterte. Zu sehen waren nicht nur Oldtimer (30 Jahre und älter) und Youngtimer (jünger als 30), sondern auch Quads, Motorräder, ein Kfz-Prüfzentrum, Stände für das leibliche Wohl, Motorsportzubehör und vieles mehr.

Besonders bemerkenswert sind die spiegelblank geputzten Motorräume der ausgestellten Wagen. Kein Stäubchen im Inneren – und auch am Lack der Karossen wurde immer wieder gewienert. Am Sonnabendvormittag zeigte zudem noch ein kleines Flugzeug seine atemberaubenden Kunststücke über dem Gelände.

Kinofilm als Initialzündung des Treffens

Sylvio Dersinske ist der 1. Vorsitzende des Osterländer Honda Clubs: „Den Honda-Club gibt es schon seit 1993, regelmäßige Treffen finden seit 1998 statt. 2015 kam ein neuer Teil der Filmreihe ‚The Fast and the Furious‘ ins Kino, so auch ins Altenburger Capitol. Dazu wurden 30 Autos auf der Teichpromenade erwartet. Doch die Sache lief aus dem Ruder, 90 waren es, die kamen! Und es wurden mehr. Im Juni ein Jahr später waren es 240 Autos und vier gewerbliche Teilnehmer. 2017 kamen zu den 240 Autos noch Quads und Motorräder hinzu, außerdem eine Foodmeile, Tuning und eine Abendveranstaltung.“ Nach einer Eventpause im letzten Jahr waren es 2019 schon 10 gewerbliche Aussteller, die die Autos, Quads und Motorräder ergänzten.

Zur Galerie Unter dem Titel „ABG gibt Gas“ gab es am Sonnabend auf dem Flugplatz Nobitz wieder jede Menge automobile Träume zu sehen. Auf rund 40 000 Quadratmetern konnten Tuning-Fahrzeuge, Young- und Oldtimer, Motorräder und Mopeds bestaunt werden.

Auch die abendliche Dance Night fand wieder ihre Besucher. Dafür zeichnete die Sound&Light Veranstaltungstechnik Hechler verantwortlich. Deren große Bühne und Truck sind auf dem Festgelände unübersehbar und die Bässe aus den Boxen sorgten schon tagsüber dafür, dass die Luft auf dem Gelände vibrierte. Matthias Hechler organisiert und begleitet solche Events seit seinem 19. Lebensjahr – die Hälfte seines bisherigen Lebens.

Kritik an der Bürokratie

Er weist darauf hin, dass all die Organisation des Festivals ehrenamtlich erfolgt. Dabei frustriert ihn, dass die damit verbundene Bürokratie, die es braucht, um Genehmigungen und ähnliches zu bekommen, sehr aufwändig ist. Einer der Veranstalter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ergänzt: „In Altenburg hat man das Gefühl, die Behörden legen einem extra Steine in den Weg. Sie möchten gar nicht, dass man etwas auf die Beine stellt, damit sie nicht so viel Arbeit haben. Und dabei sind wir schon vom Festplatz am Teich hierher auf den Flugplatz gezogen.“

Die Wagen mit der weitesten Anreise kamen aus Polen und Litauen. Doch auch die gewerblichen Teilnehmer sind von weiter her, wie zum Beispiel Thomas Müller, ein ehemaliger Altenburger. 14 Jahre lang war er der 1. Vorsitzende des Osterländer Honda Clubs, ehe es ihn ins oberfränkische Gräfenberg verschlagen hat, wo er eine eigene Destillerie betreibt. Deren leckere Produkte sind auch auf dem Festgelände zu haben.

Für Müller hat sich die Übernachtung im Truck von Freitag auf Samstag auf jeden Fall gelohnt, trifft er doch Freunde und Bekannte wieder, die er 10 bis 15 Jahre nicht gesehen hat. Da gibt es viel zu erzählen und zu fachsimpeln. Und auch seine Mutter in Gerstenberg freut sich, ihren Sohn mal wieder in der Nähe zu haben.

Inzwischen Besucher aus dem gesamten Bundesgebiet

Aus dem gesamten Bundesgebiet waren die Besucher und Aussteller angereist – das ließ sich an den Kennzeichen der Wagen schnell erkennen. Ein US-amerikanisches Nummernschild zierte einen Opel Kadett C. Sein stolzer Besitzer kam allerdings nicht aus den Staaten, sondern aus Zeitz. Seit fünf Jahren besitzt Sven Geißler den Wagen, der im Sonnenschein wie fabrikneu strahlt: „Zu dem Kaufpreis kommt über die Jahre in etwa die gleiche Summe für den originalgetreuen Aufbau des Wagens. Aber nur, wenn man die Arbeitsstunden nicht rechnet“, berichtete Geißler. Dabei kommt ihm sicher zugute, dass er vom Fach ist und beruflich mit Autos zu tun hat. Mehr möchte er nicht verraten.

Geplant ist, ein solches Event weiterhin im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfinden zu lassen, da die ganze Vorbereitung sehr zeitaufwändig ist und die Organisatoren das alles neben ihrem richtigen Beruf stemmen müssen.

Von Christiane Leißner