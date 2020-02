Auto landet bei Wilchwitz im Bach – der Fahrer türmt

Wilchwitz

Ein völlig demoliertes Auto hinter der beschädigten Leitplanke, aber kein Fahrer in Sicht: Dieses Bild bot sich am Samstagvormittag Polizisten und Feuerwehrleuten an der Peniger Straße in Wilchwitz. Gegen 11.40 Uhr waren die Beamten informiert worden, dass an der Strecke nahe dem Nobitzer Einkaufszentrum ein verunfalltes Fahrzeug im Graben liege. Als die Beamten eintrafen, mussten sie zunächst nach dem Auto suchen. Sie entdeckten es schließlich abseits der Straße im Wasserzulauf der Wilchwitzer Teiche, weitgehend verborgen hinter Schilf und Gehölz.

Alkoholisierter Fahrzeughalter sitzt daheim

Der Skoda Fabia hatte einen Totalschaden. Die Feuerwehr musste anrücken, um zu verhindern, dass Betriebsstoffe ins Gewässer gelangen. Die Polizei machte sich derweil auf die Suche nach dem Fahrzeughalter – der hatte sich dünn gemacht. Sie fanden den 32-Jährigen daheim im Nachbarort – im alkoholisierten Zustand. Es laufen nun Ermittlungen wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs. Das Verfahren soll erhellen, wer zum Unfallzeitpunkt tatsächlich am Steuer saß.

Von Kay Würker