Altenburg

Ein Unfall hat am Montagmittag für Aufsehen in Altenburg gesorgt.

Gegen 11.55 Uhr wollte ein Fahrer mit seinem Honda von der Kauerndorfer Allee in die Zeitzer Straße abbiegen. Dabei übersah der 80-Jährige jedoch offenbar einen Krankenwagen, der gerade mit Blaulicht und eingeschalteter Sirene die Kreuzung queren wollte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand durch die Kollision Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand, teilt die Polizei mit.

Von OVZ