Gößnitz

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Freitagnachmittag in Gößnitz gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erfasste eine 47-Jährige gegen 14.30 Uhr mit ihrem Auto ein zwölfjähriges Kind, das dadurch leicht verletzt wurde. Das Kind war zuvor mit seinem Fahrrad auf der falschen Straßenseite unterwegs. Genauere Angaben machte die Polizei allerdings nicht – weder zur Art der Verletzungen, noch zum Ort des Geschehens oder zum Schaden am Volkswagen der Frau.

Von OVZ