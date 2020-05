Erste Autodisco lockt Hunderte auf Flugplatz in Nobitz

Nobitz

Volles Haus und ausgelassene Stimmung: Die erste Autodisco auf dem Nobitzer Flugplatz lockte am Sonnabend mehrere hundert feierwillige Gäste an. Gut und gerne 300 Besucher, verteilt auf etwa 180 Autos, seien gezählt worden, freut sich Veranstalter Marco Müller. Von 21 bis 1 Uhr wurde getanzt und gesungen – natürlich mit gebotenem Abstand und jeweils im eigenen Fahrzeug. Für die passende Untermalung sorgten die beiden DJs Bonzay und Marc Heydecke sowie Stargast Melanie Müller (l.). Der Applaus – stilecht per Hupe und Lichtanlage – war groß.

Anzeige

Am kommenden Wochenende steht bereits die nächste Auflage an. Dann sind neben Heydecke auch Housekasper und Rene E-Dul mit von der Partie. Tickets gibt es zu 20 Euro im VVK unter tickets.plastikat.de. Ein Teil der Einnahmen fließt in die gebeutelte lokale Kulturszene.

Weitere LVZ+ Artikel

Zur Galerie Gelungene Premiere: Wie man auch in Zeiten von Corona feiern kann, zeigte sich am Sonnabend auf dem Flugplatz in Nobitz. Zur ersten Autodisco Ostdeutschlands sorgten zahlreiche Besucher für ausgelassene Stimmung, wurde zu DJ-Sets und einem Auftritt von Ex-Dschungelkönigin Melanie Müller gefeiert.

Von bfi