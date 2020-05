Autodisco lockt am Wochenende auf den Flugplatz Nobitz

Nobitz

Gemeinsam ausgelassen zu Musik feiern, für ein paar Stunden die Welt vergessen – das ist in der Corona-Krise inzwischen beinahe zur Unmöglichkeit geworden. Auf dem Nobitzer Flugplatz soll am Wochenende eine ebensolche musikalische Flucht möglich werden: Dort wird am Samstagabend zur großen Autodisco geladen.

Mallorca hinterm Steuer

Mit dem ungewöhnlichen Konzept geht Plastikat Entertainment an den Start. Veranstalter Marco Müller hat sich für die osterländische Sause einiges vorgenommen: „Es ist im Prinzip wie Autokino mit Tanzen im Wagen. Wir haben eine richtige Bühne, auf der Künstler auftreten, arbeiten mit einem ordentlichen Soundsystem“, beschreibt er die Pläne. Vor dem Publikum sollen sich am Samstag unter dem Motto „Wir holen Mallorca nach Hause“ unter anderem Schlagersternchen und Ex-Dschungelkönigin Melanie Müller sowie Marc Heydecke und DJ Bonzay Klinke und Mikro in die Hand geben.

Umfangreiches Konzept soll für Sicherheit sorgen

Trotz aller Partystimmung, betont Müller, stehe natürlich die Gesundheit der Besucher über allem. Um die nicht zu gefährden, habe sich das Organisationsteam ein umfangreiches Konzept überlegt und von den zuständigen Behörden absegnen lassen. „Tickets gibt es etwa nur im Vorverkauf, sie werden an der Einfahrt kontaktlos durch die Scheibe gescannt“, erklärt er.

Die Autos werden mit festem Abstand auf ihre Halteplätze eingewiesen, ein Einbahnstraßensystem soll Rangierchaos auf dem Areal verhindern. Wenn mitgebrachte Getränke nicht ausreichen, werden am Einlass Einweggebinde ausgegeben, auf dem Gelände stehen Toiletten bereit, die – unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften – genutzt werden können. Um Grüppchenbildung zu vermeiden, werde die Party zudem videoüberwacht – auch aus der Luft.

Start mit etwa 250 Wagen

Für den Start, so Marco Müller, rechne man mit etwa 250 Wagen mit je zwei Insassen. Finde das Konzept Anklang, könne man sich regelmäßige Veranstaltungen mindestens über den gesamten Mai vorstellen. „Gegebenenfalls auch in lockererem Ambiente – sofern die gültigen Vorgaben und die Disziplin der Leute das dann auch zulassen.“

Tickets zu 20 Euro pro Fahrzeug sind im Vorverkauf unter tickets.plastikat.de erhältlich. Zwei Euro je Karte sollen als Unterstützung in die besonders gebeutelte Kulturszene im Landkreis fließen.

Von bfi