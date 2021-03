Autodisco und Einkaufshelfer – was macht der Altenburger Veranstaltungsprofi Marco Müller heute?

Altenburg

Die Veranstaltungsbranche steht still. Dies bekommen Veranstaltungsprofis mehr denn je zu spüren, die Auswirkungen sind verheerend. Auch Marco Müller aus Altenburg verdient sein Geld mit dem Veranstaltungsgewerbe. Corona ließ ihn noch kreativer werden. Neben einer Autodisco mit Stargast Melanie Müller und der Aktion „Einkaufshelfer“ tauchte er auch den „Goldenen Pflug“ in rotes Licht (LVZ berichtete), um ein Zeichen zu setzen – der Branche geht es schlecht. Sehr schlecht. Wie geht es Marco Müller nun nach einem Jahr Corona? Die LVZ hat nachgefragt.

Zweites berufliches Standbein als Rettungsanker

„Dass die Veranstaltungsbranche brach liegt, ist kein Geheimnis“, so Müller. „Ich habe großes Glück, dass ich mir vor ungefähr fünf Jahren ein zweites Standbein aufgebaut habe.“ Dieses beinhaltet die Bewerbung von Veranstaltungen, das Hauptaugenmerk liegt auf der Plakatwerbung.

Plakatwerbung ist das zweite berufliche Standbein von Marco Müller. Damit kann er sich derzeit über Wasser halten. Quelle: Maike Steuer

Veranstaltungen gibt es derzeit zwar nicht mittels Plakaten zu bewerben. Zum Glück gibt es aber auch noch andere Bereiche, in denen Marco Müller plakativ tätig werden kann. Zurzeit ist der gebürtige Altenburger in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg im Zuge der Landtagswahlen unterwegs. „Wir sind hier für die Wahlwerbung zuständig“, erklärt Müller. Zu seinen Aufgaben zählt das Bauen der Großflächen, auf denen dann die Wahlplakate angebracht werden.

Komplett in rotes Licht getaucht: So präsentierten sich im Juni 2020 der Goldene Pflug und die Music Hall in Altenburg. Mit der Aktion unter dem Titel „Night of light“, bei der bundesweit fast 9000 Gebäude rot angestrahlt wurden, machte die Veranstaltungswirtschaft auf ihre dramatische Lage aufmerksam. Quelle: Marco Müller

„Dass ich diese Tätigkeit ausführen kann, ist ein entscheidender Vorteil für mich. Durch die Aufträge mache ich einen gewissen Umsatz und sehe mich nicht in meiner Existenz bedroht.“

Auch Kollegen aus der Veranstaltungsbranche mit an Bord

Und auch anderen tut er mit diesen Aufträgen Gutes. „Ich habe auch noch andere Kollegen aus dem Veranstaltungsgewerbe mit ins Boot geholt“, berichtet der 41-Jährige. Dazu zählen unter anderem Gastronomen, Veranstaltungstechniker und DJ´s. „Man hat über die Jahre so einiges an Kontakten geknüpft. Und wo ich helfen kann, helfe ich.“ Müller hat für seine Wahlwerbeaktion um die 30 bis 40 Mitarbeiter aus ganz Mitteldeutschland an Bord, die für die Aufträge dankbar sind, um den Verdienstausfall durch Corona ein Stück weit abzufedern. „Allerdings ist die ganze Situation natürlich sehr kräfte- und nervenzehrend“, ergänzt der Veranstaltungsprofi.

Weiterbildung öffnet neue Türen

Aber nicht nur in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ist Marco Müller unterwegs. Auch in Berlin und Potsdam-Babelsberg wird der Altenburger demnächst anzutreffen sein. Und zwar wieder in der künstlerischen Branche, wo er sich auch am wohlsten fühlt. „Ich habe eine Weiterbildung zum Aufnahmeleiter gemacht. Damit öffnen sich für mich noch ganz neue Türen und ein breiteres Tätigkeitsfeld.“ In Kürze wird Müller bei der Produktion eines Märchens mitwirken.

Von Mary Anne Härtling