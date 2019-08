Gleich mehrfach musste die Polizei am Dienstag Alkoholsünder im Altenburger Land aus dem Verkehr ziehen. So war in Schmölln ein Autofahrer betrunken unterwegs, in Altenburg hatte sich ein Mann alkoholisiert aufs Fahrrad geschwungen. Den Vogel schoss indes ein volltrunkener Busfahrgast ab.