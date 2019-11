Autostopp in Lödla – wer hält an? Ein Selbsttest

Lödla

Ein typischer Dienstagmorgen, kurz nach 10 Uhr. Ich bin in Lödla und sitze auf einer Bank, die es im Altenburger Land so kein zweites Mal gibt. Besonders wird sie nicht nur durch die auffällige rote Farbe, sondern vor allem durch das Schild daneben: „ Mitfahrbank“ steht dort geschrieben. Vor knapp zwei Jahrenist sie in der Straße Zum Sandberg aufgestellt worden. Heute bin ich hier, um das ungewöhnliche Möbelstück mal zu testen.

Erste Handlung: Ich stelle am Reiseziel-Schild „ Altenburg“ ein. Denn so funktioniert die Mitfahrbank: Eine wartende Person, die auf der Bank sitzt, signalisiert vorbeifahrenden Autofahrern den Wunsch nach einer Mitfahrgelegenheit. Wer in dieselbe Richtung unterwegs ist, kann anhalten und den Tramper mitnehmen.

Die Hauptfrage meines Selbstexperimentes: Wie viele Autos werden stoppen? Eine Stunde lang will ich das ausprobieren. Zunächst passiert nichts. Es ist überschaubar wenig Verkehr auf der Durchgangsstraße. Weil mir langweilig wird, fange ich an, die vorbeifahrenden Autos zu zählen. Am Ende der Stunde werde ich auf rund 100 gekommen sein.

Eine Stunde Testzeit

Doch noch bevor die Stunde herum ist, hält einer an. Wie sich herausstellt, ist dieser aufmerksame Verkehrsteilnehmer Manfred Labe, ein Lödlaer, der gerade auf dem Weg zum Einkaufen ist. Beim Herunterlassen der Fensterscheibe fragt er mich, wohin es denn gehen soll. Sofort gebe ich mich als Testerin zu erkennen und komme mit ihm ins Gespräch. „Ich habe schon viele Leute mitgenommen“, erzählt der 71-Jährige. „Vor allem früher, als ich noch gearbeitet habe und im Dienstfahrzeug längere Strecken gefahren bin.“ Auch in Lödla habe er schon Anwohner auf dem Weg nach Altenburg einsteigen lassen, wenn man sich zufällig traf. Die Mitfahrbank habe er dazu allerdings nicht gebraucht. „Ich fahre fast täglich daran vorbei und sehe da kaum jemanden sitzen. Höchstens mal einen älteren Dorfbewohner, der sich kurz ausruhen will. Aber junge Leute habe ich da noch nie gesehen.“

Durchgangsstraße dient als Abkürzung

Manfred Labe weiß zudem, dass die meisten Autofahrer auf der Durchgangsstraße aus den umliegenden Dörfern kommen, wie etwa aus Mehna oder Starkenberg, und die Straße nur als Abkürzung nutzen, um schneller von A nach B zu gelangen. Die halten dann nicht an, weil sie mit der Bank womöglich nichts anzufangen wissen oder keine Zeit haben. Das merke ich auch im Selbsttest: Obwohl einige Autofahrer zögern und verwundert schauen, dass überhaupt jemand auf der Bank sitzt, hält keiner an.

Was sagen die Lödlaer dazu? Ich starte einen Spaziergang durch den Ort, um mit Anwohnern zu reden. Eine Frau steht zusammen mit einer Nachbarin am Gartenzaun, sagt: ,,Die Autofahrer wissen ganz genau, wofür die Bank gut ist, und trotzdem traut sich keiner anzuhalten. Man weiß ja auch nie, wer da einsteigt beziehungsweise wer im Auto sitzt. Ich kann einsteigen und plötzlich holt einer das Messer raus“, äußert die Anwohnerin Bedenken. Andere im Ort erzählen, dass sie lieber mit dem Bus oder Fahrrad fahren. Rentner Albrecht Bär, den ich gerade bei der Gartenarbeit antreffe, hat ebenfalls eine klare Meinung: ,,So lange ich selber noch mobil bin, sehe ich für mich persönlich keinen Bedarf, die Bank zu nutzen.“

Bürgermeister schwört auf Innovation

Lödlas Bürgermeister Torsten Weiß ( CDU) steht trotzdem weiter hinter seiner Aussage, die er vor knapp zwei Jahren getroffen hat. Die Bank sei ein sehr gutes Mittel ist, um Mobilität zu gestalten. „Leider kam bis jetzt noch niemand zu mir, der meinte, dass er die Bank auch wirklich genutzt hat. Trotzdem halte ich die Idee an sich für gut.“ Weiß hatte sich die Mitfahrbank im Urlaub abgeschaut und sie 2017 mit Hilfe der Sparkasse im Ort aufgestellt. Er wünscht sich für die Zukunft, dass mehr Ortschaften Experimente wie dieses wagen. Gäbe es mehr solcher Mitfahrbänke, würden sie auch besser genutzt, glaubt er.

Das Fazit meines Selbsttestes: Die Bank kann hilfreich sein, spielt im Alltag der Lödlaer aber keine wirkliche Rolle. Wenn mal einer einen wichtigen Termin hat und partout nicht wegkommt, weil der letzte Bus schon gefahren ist oder das eigene Fahrrad einen Platten hat, dann helfen sich die Anwohner untereinander. Eine so eng verbündete Dorfgemeinschaft ist toll, braucht aber nicht keine Mitfahrbank.

Von Johanna Nickiewicz