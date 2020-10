AvP-Pleite trifft im Altenburger Land fast alle Apotheken – Schaden in Millionenhöhe

Altenburg

Es traf sie wie ein Schlag aus heiterem Himmel. Als die Altenburger Apothekerin vor gut drei Wochen auf ihr Geschäftskonto schaute, wurde ihr schlecht. Anstatt des Eingangs der üblichen Abschlagszahlung für Rezepte, die sie beim Finanzdienstleister AvP eingereicht hatte, sah sie nichts als Abbuchungen – lauter rote Zahlen. Sie telefonierte ihrem Geld hinterher, fragte nach, schickte Schreiben. „Wir haben auch keine Information, außer dem was im Internet steht“, hieß es aus der AvP-Außenstelle in Weißenfels. Wenig später war klar, woran es hing: AvP ist pleite.

Am 15. September meldete der Dienstleister mit Sitz in Düsseldorf Insolvenz an. Für die Altenburgerin hieß das: Es fehlte ein knapp sechsstelliger Betrag – ein Großteil des Umsatzes von August. „Es fühlte sich an, als wurde mir Geld gestohlen“, sagt sie. Ihre Gedanken überschlugen sich: Kann ich die Löhne zahlen? Was ist mit den Medikamentenlieferungen? Muss ich gar selbst Insolvenz anmelden? Schnell sprach sie mit ihrer Bank, die ihr nun unkompliziert hilft. Damit kann es erst mal weitergehen.

Anzeige

17 der 21 Apotheken im Landkreis betroffen

Das Schreckgespenst der Schließung hat die Altenburger Pharmazeutin aber keineswegs allein gesehen. Laut Dr. Lutz Gebert sind im Altenburger Land 17 der insgesamt 21 Apotheken von der AvP-Pleite betroffen. „Einigen steht das Wasser bis zum Hals“, erklärt der Sprecher der Kreisapothekerschaft. Während vier Apotheken für August gar kein Geld gesehen haben, bekamen die übrigen Betroffenen wenigstens Teilzahlungen. Von 25 000 Euro bis über 200 000 Euro reicht die Spanne der Außenstände.

Der Schaden ist enorm. In Summe gehe es allein im Altenburger Land um Ausfälle von 1,5 bis zwei Millionen Euro, so Gebert weiter. „Bundesweit schätzt man den Fehlbetrag auf 300 bis 400 Millionen Euro.“ Mit seinen 17 Apotheken ist der Kreis zudem überproportional betroffen. Denn bundesweit war nur jede sechste der etwa 19 000 Vor-Ort-Apotheken Kunde bei AvP. Zudem stellt das Altenburger Land fast ein Viertel der 80 in Thüringen betroffenen Apotheken.

Betroffenen soll mit Bürgschaften geholfen werden

Diese Zahl nannte zumindest Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) am Donnerstagnachmittag auf eine Anfrage des Altenburger Landtagsabgeordneten Christoph Zippel ( CDU) im Thüringer Landtag. Die Apotheken seien informiert worden, wie sie bei drohender Insolvenz ihre Betriebserlaubnis erhalten können. Ziel sei die Sicherstellung der Arzneimittelversorgung. Betroffenen helfe man mit Bürgschaften. Bei größeren Schieflagen werde man aber über weitere Maßnahmen nachdenken.

Immerhin halten sich die Auswirkungen der AvP-Pleite für die Apotheken-Kunden im Kreis derzeit in Grenzen. Aber die Zahlungsausfälle erklären zumindest, warum sonst vorrätige Medikamente öfter erst bestellt werden müssen oder warum der Pharmazeut oder die Pharmazeutin des Vertrauens zuletzt mit grimmiger Miene herumlief. Aber durchaus auch, warum die Apotheken-Umschau jüngst schneller weg war als vorher.

Begrenzte Sparmöglichkeiten

Hintergrund dessen sind relativ begrenzte Sparmöglichkeiten der Apotheken, die wiederum systembedingt sind. Nach übereinstimmenden Angaben mehrerer Betroffener besteht die Kalkulation der Häuser zu 80 Prozent aus Warenkosten, die durchlaufen. In größeren Apotheken befinden sich demnach monatlich Arzneien im Wert von etwa 200 000 Euro im Lager. Spart man hier, sind weniger Medikamente vorrätig und müssen bei Rezeptabgabe erst bestellt werden. Rund zehn Prozent machen Personalkosten aus, die sich nur durch kürzere Öffnungszeiten drücken lassen. Hinzu kommen noch fünf Prozent Betriebskosten und weitere fünf Prozent bleiben als Gewinn für die Betreiber.

Da die Kosten für Medikamenteneinkauf jeden Monat aufs Neue anfallen, Personal- und Betriebskosten weiterlaufen, entsteht schon bei einmonatigen Zahlungsausfällen für die Rezepte ein großes Minus. Summen von 180 000 oder 200 000 Euro könne keiner aus Privatvermögen von heute auf morgen ausgleichen, bestätigt ein Apotheker aus dem Altenburger Land. Daher sei man froh, dass einige Großhändler spätere Zahlungen zulassen. „Sonst drohen hier auch Pleiten.“ Und dann sei die Versorgungssicherheit der Kreisbewohner mit Medikamenten in Gefahr.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Düsseldorf

Wie es überhaupt so weit kommen konnte, ist bisher unklar. Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft ermittelt. Dazu gibt es unbestätigte Aussagen, wonach die Commerzbank bei einer Prüfung auf Unregelmäßigkeiten des Finanzdienstleisters gestoßen sei und die Kreditlinie gekündigt habe. Auch sollen die Gelder der Krankenkasse auf normalen AvP-Konten und nicht – wie üblich auf – Treuhandkonten gelegen haben. Zudem kursieren Gerüchte, wonach AvP-Chef Wettstein versucht haben solle, Geld beiseite zu schaffen und sich mit Wirecard-Aktien verspekuliert haben solle. Eine Bestätigung der Ermittler, dass er zu den beiden Beschuldigten des Verfahrens um betrügerische Insolvenz gehört, gibt es aber nicht.

Fest steht nur, dass Wettstein in den vergangenen 30 Jahren mindestens zweimal in Altenburg war. „Ich schäme mich, mit ihm jemals an einem Tisch gesessen zu haben“, erzählt eine hiesige Apothekerin und fordert wie ihre Kolleginnen und Kollegen im Altenburger Land Hilfe durch zinslose oder niedrig verzinste Staatsdarlehen und Aufklärung des Falls AvP.

30 Jahre gab es keine Probleme

Allen Pharmazeuten im Kreis ist die Sache rätselhaft. „30 Jahre hat alles einwandfrei funktioniert“, sagt ein Apotheker. Dass so viele im Kreis bei AvP waren, sei historisch bedingt. Denn man war sich hier 1990 schon mit dem Abrechner der sächsischen Landesapothekenkammer einig. Dann fiel aber die Entscheidung, dass das Altenburger Land nach Thüringen ging.

Inzwischen sind alle betroffenen Apotheken zum Abrechner ARZ Darmstadt gewechselt, an dem die Thüringer Landesapothekerkammer beteiligt ist. „Wir sind froh, dass das geklappt hat“, sagt die Altenburger Apothekerin vom Anfang. „Es geht weiter und ich bin guter Hoffnung, dass wir etwas aus der Insolvenzmasse bekommen.“

Von Thomas Haegeler