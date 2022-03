Altenburg

„Genussmittel sind nicht das einzige, was man fasten kann“, sagt Ute Rochner vom Awo-Projekt Inka. „Man kann auch schlechte Angewohnheiten fasten. Oder schlechte Laune.“ Und Fasten ist für alle, nicht nur für diejenigen, die christlich geprägt sind, betont sie. Das neue Projekt „Fasten to go“ nahm seinen Anfang in der Aktion „Sieben Wochen ohne“ der evangelischen Kirche, die dazu einlädt, sich auf andere Art und Weise an der Fastenzeit zu beteiligen. „Sieben Wochen ohne Stillstand“ ist das Motto dieses Jahres und da ist es kein Zufall, dass sich „Fasten to go“ darauf konzentriert, in Bewegung zu kommen, geistig und körperlich.

Jede Woche ein neues Motto

Jeden Donnerstag zwischen Aschermittwoch und Ostern lädt Ute Rochner dazu ein, einen Spaziergang der anderen Art durch Altenburg Nord zu machen. Jeder, der Lust hat, sich mit dem Fasten auseinanderzusetzen und neue Impulse mitzunehmen, kann kommen. In der ersten Ausgabe nach dem Aschermittwoch waren sie zu viert. Jeder Spaziergang steht unter einem Motto und das erste, das Rochner im Vorhinein ausgewählt hatte, war „Mein Ziel: Frieden für alle Völker“. Es war Zufall, dass das Motto genau in die Zeit fiel, in der Wladimir Putin die Ukraine überfallen hat.

„Es war ein trauriger Anlass, aber es sind gute Gespräche daraus entstanden.“ Vorher hatte Ute Rochner Postkarten mit Sprüchen zum Thema vorbereitet. Die vier Fasten-Spazierer verteilten die Postkarten an Passanten in Altenburg-Nord und kamen so darüber ins Gespräch. „Ich glaube, wir haben viel in den Herzen erreicht“, sagt Rochner. Die Route ließ sie durch blind gezogene Wegweiser bestimmen, die an jeder Kreuzung eine neue Richtung wiesen. Nach dem einstündigen Spaziergang saßen die vier noch zusammen und tauschten sich über das Erlebte aus. Und da waren alle Gefühle dabei: „Es flossen auch Tränen.“ Die Ukraine sei das hauptsächliche Thema gewesen, das alle beschäftigt hatte.

Pfarrer Felix Kalder ist auch dabei

Ein kleiner „Denkzettel“ für alle fasst individuell zusammen, welchen Verzicht die Fastenzeit 2022 ausmachen soll: „Was ist mein Ziel? Heute, in der Fastenzeit, im Leben? Warum möchte ich dahin? Wie kann ich mich auf den Weg machen?“ Große Fragen, die kleine Impulse voranbringen sollen. Am zweiten Fasten-Donnerstag wird Felix Kalder, Pfarrer in Zschernitzsch, selbst einige Impulse setzen. Für Ute Rochner hat das Motto „Sieben Wochen ohne Stillstand“ noch eine andere Bedeutung: „Körperliche Bewegung und geistige Bewegung hängen zusammen. Denn so holt man sich immer weitere Impulse.“

Wer naschen will, kann sich bedienen

Irmgard Minkwitz weiß jetzt schon, dass sie beim nächsten Termin dabei sein will. Sie engagiert sich nebenbei auch noch im Naschgarten, der auch ein Inka-Projekt der Awo-Begegnungsstätte ist und noch helfende Hände sucht. „Jeder kann sich so viel im Naschgarten einbringen, wie er möchte“, sagt Marleen Stroka, die sich um das Projekt kümmert. Nach den Eisheiligen soll es mit dem Einpflanzen losgehen. Johannisbeeren, Himbeeren, Tomaten, Zucchini ... Der Naschgarten bietet für alle in Altenburg-Nord eine große Bandbreite an Gemüse und Obst. Wer naschen will, kann sich bedienen. Und wer mithelfen will, kann sich bei Marleen Stroka melden. Für Irmgard Minkwitz ist der Garten eine tolle Möglichkeit, zu gärtnern, obwohl sie keinen eigenen Garten mehr hat. „Ich kann was für andere tun und habe gleichzeitig Freude dabei.“

Barrierefreier Treffpunkt am Nordplatz

Treffpunkt für „Fasten to go“ ist auch an diesem Donnerstag wieder um 14 Uhr die Awo-Begegnungsstätte in der Barlachstraße. Wer einen barrierefreien Treffpunkt bevorzugt, kann um 14.30 Uhr am Nordplatz zur Gruppe dazustoßen. Wer beim Naschgarten gießen, gärtnern oder mit anpacken will, kann sich unter der 03447 4885854 melden.

Von Katharina Stork