Rositz

Eine erfreuliche Nachricht hatte der Rositzer Bürgermeister Steffen Stange ( SPD) auf dem jüngsten Gemeinderat parat: In die ehemalige und seit Jahren leerstehende und mittlerweile recht verlotterte einstige Grundschule an der Schulstraße könnte in absehbarer Zeit wieder Leben einziehen. „Die Arbeiterwohlfahrt ( Awo), die auch das Vogtsche Gut betreibt, hat die Liegenschaft von der Residenzgruppe Bremen erworben und will sie wieder entwickeln“, so Stange.

Die Residenzgruppe hatte bis 2009 auch den Seniorenwohnpark Voigtsches Gut errichtet und etliche Jahre betrieben. Schon 2010 erwarben die Norddeutschen ebenfalls den noch stehenden Teil der einstigen Grundschule. Dort sollten perspektivisch 26 altersgerechte Wohnungen entstehen, so der ursprüngliche Plan. Als erster Fertigstellungstermin war Ende 2014 vorgesehen. Die Baugenehmigung lag vor.

Erster Anlauf zerschlug sich

„Doch leider wurde das Vorhaben nicht umgesetzt, da sich die Residenzgruppe aus Mitteldeutschland zurückgezogen hatte. Dann begann eine Odyssee, wir haben versucht einen Interessenten für das Grundstück zu finden. Ich hatte sogar mit einem dänischen Investor Gespräche geführt, leider blieb alles ohne Erfolg. Das ganze Areal ist ein großer Schandfleck in der Gemeinde und auch ein gefährlicher Kinderspielplatz geworden“, führte Stange aus.

Jetzt hat die Awo Areal gekauft

Um so erfreulicher sei es, das es jetzt es gelungen ist, dass die Awo Thüringen als Eigentümer des Seniorenwohnparks Vogtsches Gut seit 2015 aus das Grundstück der Ex-Schule von der Residenzgruppe erworben hat und dort auch ein Projekt entwickeln möchte. Was dort konkret in welchem Zeitrahmen realisiert werden soll, steht zwar noch nicht fest. Aber Stange gab sich sehr optimistisch, dass es mit dem Areal wieder vorwärts geht.

Fest steht allerdings schon, dass im Vogtschen Gut im Juli groß gefeiert werden soll. Denn dann besteht die Einrichtung seit zehn Jahren.

Von Jörg Wolf