Azubi-Entwicklung zeigt: Pflege ist nicht nur Beruf, sondern auch Berufung

Für die angehenden Kranken- und Altenpfleger und Pflegehelfer sowie Medizinischen Fachangestellten, die in diesen Tagen ihre Abschlusszeugnisse erhalten, sind es Freudentage: Nun halten sie den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung Schwarz auf Weiß in ihren Händen – und die Tore für die weitere Karriere stehen ihnen weit offen.

Ausbildung ist auf neue Füße gestellt

Dass sich auch mit Blick auf die kommende Azubi-Generation ein positiver Trend abzeichnet, ist dabei gleich zwei Faktoren geschuldet. Da sind zum einen die verbesserten Rahmenbedingungen: Nicht nur sind die Abschlüsse inzwischen europaweit anerkannt. Auch die Ausbildung selbst wurde auf neue Füße gestellt, ist mit ihrer verstärkten Orientierung an realen Fällen noch einmal deutlich praxisnaher organisiert. Das macht den künftigen Beruf für den Nachwuchs greifbarer. Zudem qualifiziert der Abschluss nun sowohl für eine Karriere in der Kranken- wie in der Altenpflege – die beruflichen Optionen werden vielfältiger, wenn auch für Ausbildungsbetriebe ein Stück weit unsicherer ist, ob die eigenen Azubis auch wirklich im Haus bleiben. Und dass der Berufszweig, trotz aller Verbesserungen, noch ein gutes Stück attraktiver werden könnte, ist weiter unbenommen.

Bewerber wollen Gesellschaft etwas zurückgeben

Viel größer wirkt aber der andere Faktor, den die Bewerberzahlen verdeutlichen: Entgegen der landläufigen Meinung haben die Auswirkungen der Corona-Pandemie – enorme Arbeitsbelastung, massiv gestiegene Herausforderungen – keinen negativen Effekt auf die Motivation der Nachwuchskräfte. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall: Immer mehr junge Menschen entscheiden sich bewusst für eine Pflege-Karriere, wollen helfen, wo helfende Hände so dringend benötigt werden, der Gesellschaft so etwas zurückgeben. Hier zeigt sich, dass die Pflege nicht nur Beruf, sondern für viele Berufung ist. Und das ist eine Entwicklung, die man gar nicht genug herausstellen kann.

Von Bastian Fischer