Ganz idyllisch, im Schatten des ausladenden Walnussbaums genießen Jasmin, Isabella und Johanna diesen sommerlichen Nachmittag auf dem „Kirsch-Hof“ in Großbraunshain. Ein seltener Anblick, denn die drei Mädels sind nicht zum urlauben hier, sondern gehören alle zum Team des Reiter- und Ferienhofs von Chefin Caroline Steifensand – fast. „Eigentlich beginnt meine Ausbildung zur Pferdewirtin erst am 1. September, aber es gab vorher noch ein paar Dinge zu klären und ich bin einfach gern hier“, erzählt Altenburgerin Isabella. Nach der Schule habe sie erst eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht, so die 24-Jährige. „Das war aber eine reine Vernunftentscheidung und nichts für die Ewigkeit.“

Lieber ein bisschen älter

Dass sie deshalb im Vergleich zu anderen Azubis „alt“ ist, sieht ihre künftige Chefin sogar als Vorteil. „Das Auftreten ist einfach ein anderes, als bei 17-Jährigen“, hat Steifensand festgestellt. Den Tieren wäre das vielleicht egal, den zweibeinigen Feriengästen, die jedes Jahr am Rande des Altenburger Landes die Seele baumeln lassen, eher nicht.

Seit sie 2013 ihre staatliche Prüfung zur Pferdewirtschaftsmeistern ablegte, bildet Caroline Steifensand auf ihrem Hof aus. Die Abenteuerlust und der Wunsch nach einer Heimat „irgendwo mit wenig Menschen“ führte die , ehemalige Flugzeugmechanikerin und passionierte Spring- und Dressurreiterin bereits 15 Jahre zuvor aus München in den Schmöllner Ortsteil zu ihrem Vierseithof aus dem 19. Jahrhundert.

Pferdewirtin-Azubi Jasmin. Quelle: Maike Steuer

Das FÖJ als perfekter Einstieg

Dieser bildet bereits seit drei Jahren den Dreh- und Angelpunkt in Johannas Leben. Nein, eines dieser klassischen „Pferdemädchen“ sei sie nicht, lacht die 21-jährige. Eher eine, die der Zufall geleitet hat. Weil sie nicht wusste, was nach dem Abitur werden soll, entschied sich die junge Frau aus der Nähe von Gera für ein Freies Ökologisches Jahr ( FÖJ), das sie auf den „Kirsch-Hof“ führte – und für sie nahtlos in die Ausbildung zur Pferdewirtin überging. „Das Beste ist, dass wir den ganzen Tag draußen sind. Zudem ist der Alltag sehr abwechslungsreich und man weiß morgens um acht Uhr wenn wir anfangen, nie, was der Tag bringt“, so Johanna.

Wer denkt, angehende Pferdewirte würden nur Boxen misten und Pferde striegeln, liegt auf dem „Kirsch-Hof“ gründlich falsch. „Meine Azubis werden überall miteingebunden. Natürlich dreht sich viel ums Pferd, Tiere auf die Koppeln verteilen, reiten, tränken und drum kümmern, aber auch der Service am Gast ist sehr wichtig“, umreißt Steifensand typische Tätigkeiten.

Neuanfang auf dem Kirsch-Hof

Anders als für Isabella und Johanna stand für Jasmin, der Dritten im Bunde, schon von Kindesbeinen an fest, dass Pferde in ihrem Leben die Hauptrolle spielen sollen. „Ich bin im Stall aufgewachsen, habe vier eigene Pferde und direkt nach der Mittleren Reife meine Ausbildung angefangen“ – zuerst woanders.

Doch weil ihr die Art und Weise missfiel, wie dort mit Mensch und Tier umgegangen wurde, strich die 18-Jährige die Segel und wagte vor einem Jahr einen Neustart auf dem „Kirsch-Hof“.

Hochbetrieb von Ostern bis Oktober

Um die 40 Pferde wollen täglich versorgt werden, darunter auch „Oli“, ein betagter Welshpony-Mix und mit geschätzten 32 bis 35 Jahren liebevoll umsorgter „Oldie“ des Hofes. Während er gestriegelt wird, räkeln sich die beiden Katzen in der Sonne und die zahme Zwerghuhnfamilie samt ihrer drei Küken spaziert über das weitläufige Gelände.

Viel Zeit, dieses Schauspiel zu genießen, haben die angehenden Pferdewirtinnen nicht. „Ruhiger wird es hier erst in den Wintermonaten. Dann bleibt auch Luft, um mal gemütlich bei einem Kaffee zu quatschen. Aber von Ostern bis Oktober sind wir gefühlt immer hier und es herrscht Hochbetrieb“, weiß Johanna aus Erfahrung.

Caroline Steifensand hofft, dass ihr das ein oder andere „ihrer“ Mädels auch nach dem Abschluss erhalten bleibt. Damit sie es sich alle gemeinsam und ihren Gästen „schön machen“ können, wie sie lächelnd sagt.

Stichwort: Pferdewirt Bei der Ausbildung von Pferdewirten wird nochmals in verschiedene Bereiche differenziert. So besteht die Möglichkeit, sich je nach Arbeitgeber in den Bereichen „Klassische Reitausbildung“, „Pferdehaltung und Service“ (wie auf dem „Kirsch-Hof“), „Pferderennen“ oder „Pferdezucht“ zu spezialisieren. Pferdewirte der Fachrichtung Pferdehaltung und Service gewährleisten die artgerechte Haltung von Pferden. Sie beschaffen Futtermittel, organisieren die Stall- und Weidehaltung und bewegen die Tiere. Zudem beraten, unterstützen und unterweisen sie Kunden in allen Belangen der Pferdehaltung. Es handelt sich um eine dreijährige Ausbildung. Die Berufsschule wird in Thüringen als 14-tägiger Blockunterricht in Rudolstadt durchgeführt. Die Azubis verdienen laut Bundesagentur für Arbeit im ersten Lehrjahr 530 Euro brutto, im zweiten 570 Euro und im dritten Jahr 640 Euro. Nach dem erfolgreichen Abschluss bewegt sich der Verdienst als Pferdewirt zwischen 1.726 Euro bis 2.283 Euro brutto laut Bundesvereinigung der Berufsreiter im Deutschen Reiter- und Fahrer-Verband e.V. Vorausgesetzt werden der erfolgreiche Abschluss der Mittleren Reife bzw. Abitur mit guten Noten in Biologie und Mathematik. Ein Gespür für Mensch und Tier und selbstredend eine Leidenschaft für Pferde sind wichtige Eigenschaften der Bewerber. Aktuell sucht der Pferdehof Günter Schnabel in Meerane noch einen Azubi ab 1. August 2019.

