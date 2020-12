B 180 bei Rositz ist wieder frei – und die nächste Baustelle kommt bald

Rositz/Kriebitzsch

Nach gut sieben Monaten Bauzeit rollt auf der Bundesstraße 180 zwischen Altenburg und Meuselwitz wieder durchgängig der Verkehr. Am Mittwoch wurde der sanierte Abschnitt zwischen Rositz und Kriebitzsch vom Auftraggeber der Baustelle, dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, abgenommen und dann freigegeben. Damit endet eine Nervenprobe für Autofahrer sowie die Anlieger an Ausweichstrecken über Zechau und Wintersdorf.

Der jetzt erneuerte Abschnitt der B 180 hatte grundhafte Schäden im Untergrund aufgewiesen, sagte Thomas Plötner, Sachbereichsleiter im Landesamt. „Wesentlich war dabei, dass verfüllte Altbergbaustollen die Straße queren. Diese Bereiche mussten aufwendig gesichert wurden, um die Tragfähigkeit des Straßenoberbaus zu gewährleisten.“

Anzeige

Nächste Baustelle folgt

Es war nicht die letzte Baumaßnahme auf der B 180 im Nordwesten des Landkreises. Wie Thomas Plötner auf Anfrage berichtet, steht auch auf dem Abschnitt zwischen Kriebitzsch und Meuselwitz einschließlich des Kreuzungsbereichs in Kriebitzsch eine planmäßige Erneuerung der Asphaltschichten an. „Das ist nötig, um grundhafte Schäden am Unterbau der Straße zu verhindern.“ Der genaue Ausführungstermin stehe zurzeit noch nicht fest. „Die Bauzeit ist aber weit kürzer als bei der grundhaften Erneuerung zwischen Rositz und Kriebitzsch“, versichert Plötner.

Von Kay Würker