Klausa

Im Osten des Altenburger Landes wird am Dienstag, den 6. Juli, eine Hauptverkehrsader gekappt. Die Bundesstraße 180 ist in Klausa für eine Woche dicht. In dem Nobitzer Ortsteil wird die komplette Ortsdurchfahrt erneuert, teilt das Thüringer Landesamt für Straßenbau und Verkehr (TLBV) auf OVZ-Anfrage mit.

Vorgesehen sei, auf der Fahrbahn die reparaturbedürftige Deckschicht und die darunterliegende Binderschicht abzufräsen und neu aufzubauen. Auf die Anwohner kommen damit ruhigere Zeiten zu: „Die neue Deckschicht besteht aus einem lärmgeminderten Asphalt. Das dient im Zuge neuer gesetzlicher Vorgaben dem Lärmschutz“, erläutert TLBV-Regionalleiter Ulrich Wentzlaff. Die Maßnahme koste rund 145 000 Euro.

Freigabe der Trasse spätestens am 17. Juli

Spätestens am 17. Juli, eventuell auch schon am Abend des 16. Juli, soll der Verkehr auf der wichtigen Verkehrsachse wieder rollen. Bis dahin müssen sich Motorisierte auf weiträumige Umleitungen einstellen, zumal auch die von der B 180 abzweigenden Straßen in Richtung Langenleuba-Niederhain sowie gen Flugplatz beziehungsweise Altmörbitz gesperrt sind. Laut Landratsamt führen Ausweichstrecken unter anderem über die Bundesstraßen 7 und 93 und die Landesstraße 2464 über Mockzig. Die Baustelle in Klausa beginnt, aus Richtung Ehrenhain kommend, direkt am Ortseingang. Ebenso auf der anderen Seite des Dorfes. „Das Gartencenter wird erreichbar bleiben, jedoch mit Einschränkungen insbesondere beim Einbau der neuen Deckschicht“, kündigte Ulrich Wentzlaff an.

Eine Teilsperrung der B 180 – jeweils nur in eine Fahrtrichtung – sei nicht in Frage gekommen. Insbesondere wegen des Arbeitsschutzes für die Bauarbeiter, aber auch aus Qualitätsgründen: Die neue Fahrbahn müsse am Stück entstehen.

Von Kay Würker