An der B 7 in Schmölln wird weiter gebaut. Schneller als geplant geht es wohl nicht, aber zumindest liegt man im Zeitplan. Die nächsten Maßnahmen an ähnlicher Stelle stehen jedoch bereits auf dem Zettel. Das ist eine harte Belastungsprobe für die Betroffenen, findet LVZ-Redakteurin Vanessa Gregor.