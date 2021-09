Schmölln

Eine Bundesstraße ohne Verkehr hinterlässt ein merkwürdiges Gefühl, die Ruhe macht beklommen, ist beinahe unheimlich. Auf der B 7 in Schmölln ist dies nun schon seit sechs Wochen so. Nichts geht dort, einsam und unbeachtet schaut CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet von einem Großplakat auf die leere Straße: „Entschlossen für Deutschland“, steht darauf.

Die wochenlange Sperrung sorgt für einen Riesenfrust, vor allem bei Autofahrern, viel mehr noch bei Handelseinrichtungen und Gewerbetreibenden, denen die Kunden wegbleiben. Der Ärger hat sich verstärkt, seitdem bekannt wurde, dass Arbeiten stocken und sich verzögern. Dafür sorgte unter anderen ein nicht eingezeichneter alter, gemauerter Abwasserkanal. Ein marodes Haus ist mittlerweile abgerissen, der alte Straßenbelag abgetragen, große Teile der Gehwege auch. Bauleute verfestigen nun die Piste mit Schotter.

Eine Woche Baustopp

Anwohner haben laut LVZ-Informationen dabei beobachtet, dass offenbar wegen der unerwarteten Probleme die Baustelle sogar mehrere Tage ruhte. Womöglich lag dies auch am Dauerregen. Außerdem stellte sich beim Abfräsen der Straße heraus, dass unter der Asphaltschicht altes Pflaster auftauchte. Offenbar erfolgte, als vor Jahren die Straße erneuert wurde, kein grundhafter Ausbau, sondern es wurde der Asphalt einfach auf das Pflaster aufgetragen. Die Anwohner können sich daran noch erinnern.

„Auch das hätte man deswegen wissen können“, meint BfS-Stadtrat Jürgen Keller. Seine Fraktion hatte die lange Sperrzeit der Bundesstraße von fast drei Monaten bereits mehrfach kritisiert. „Beim jetzigen Stand der Technik ist eine solch lange Bauphase, die sich auf gerade einmal 100 Meter erstreckt, längst nicht mehr zeitgemäß“, sagte Keller der LVZ. Durch die Probleme mit dem Kanal und dem Pflaster haben sich nun auch die Hoffnungen auf eine vorfristige Freigabe zerschlagen, die durch das Rathaus eine Zeitlang verbreitet wurden. Dass die viel zu lange Sperrung enorme wirtschaftliche Einbußen für die Unternehmen hat, scheine die Verantwortlichen offensichtlich nicht zu interessieren, kritisiert Keller.

Schrade: Sind wieder im Zeitplan

Bürgermeister Sven Schrade (SPD) hatte in der vergangenen Woche davon gesprochen, dass man wieder im Zeitplan sei. Das bedeutet eine Vollsperrung mindestens bis zum 20. Oktober, womöglich dauert es länger. Wie sich nun herausstellt, wird im Anschluss die Ronneburger Straße bis zum Ortseingang Schloßig mit einer neuen Deckschicht versehen. Auch dadurch wird es zu einer zusätzlichen tagelangen Vollsperrung kommen.

Die Stimmung bei den Händlern ist aber jetzt schon tief im Keller. Bereits die Corona-Beschränkungen hatten ihnen schwer zu schaffen gemacht. Die Tankstellen melden einen Einbruch um bis zu 80 Prozent, die Mühlenbäckerei um rund 40 Prozent, ähnlich sieht es bei NKD, dem K+K Schuh-Center sowie den Getränkehändlern Huster sowie Donat, beim Dänischen Bettenlager und den meisten anderen Betroffenen aus.

Umleitungsstrecke nicht mehr erreichbar

Ab kommender Woche soll es noch dicker kommen für die Autofahrer. Dann soll auch der Abschnitt bis zum Abzweig zur Bahnüberführung und auf der anderen Seite bis zum Kapsgraben abgefräst werden. Damit fällt eine Umleitung über den Pfefferberg nach Schloßig weg, die zwar inoffiziell ist, dafür aber von vielen genutzt wird, die zum Beispiel zum Einkaufen ins Gewerbegebiet fahren.

Möglicher Kreisverkehr für Kreuzung Schmölln Quelle: Jens Rosenkranz

Derweil machen in Schmölln nun auch noch Spekulationen über den Bau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Ronneburger und Bergstraße am Abzweig zur Bahnüberführung die Runde, gleich im Zuge des Ausbaus der B 7. Solche Wünsche in der Stadtverwaltung gebe es, sagte Ulrich Wenzlaff, der Regionalbereichsleiter des Landesamtes für Bau und Verkehr, der LVZ auf Anfrage. Dieser sei auch in Planung, habe im Moment überhaupt keinen Bezug zum jetzigen Baugeschehen. Wann der Kreisverkehr komme, vermochte Wentzlaff nicht zu sagen.

Von Jens Rosenkranz