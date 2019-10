Altenburg

Dauerparker im Bereich des Großen Festplatzes müssen sich ab heute einen neuen Stellplatz suchen. Denn ab sofort gilt, was bereits andernorts in Altenburg praktiziert wird: eine Parkzeitbegrenzung. Wer nicht Gast der benachbarten Schwimmhalle ist, darf auf den Stellflächen des Bades nur noch maximal eine Stunde kostenlos parken – ansonsten wird’s perspektivisch teuer. Per Parkscheibe muss die Ankunftszeit dokumentiert werden. Ziel sei es, ausreichend Platz für die Autos der Hallenbadbesucher bereitzuhalten, erklärt Mike Vollrath vom Fachbereich Bäder des Hallenbetreibers Ewa.

Wer schwimmen will, hat freilich deutlich mehr Zeit. Die Badegäste legen zwar ebenfalls die Parkuhr hinter die Windschutzscheibe – dann allerdings registrieren sie ihr Auto-Kennzeichen an einem Terminal. „Einfach eintragen und bestätigen. Die Badmitarbeiter unterstützen bei Bedarf“, sagt Vollrath. Der Bildschirm befindet sich im Eingangsbereich der Halle hinterm Drehkreuz, ist also nur zahlenden Nutzern zugänglich. Ist das Nummernschild dort eingegeben, kann der Wagen bis 24 Uhr desselben Tages kostenlos stehen bleiben.

Deutliche Zunahme von Dauerparkern

Anlass für die Neuerung sei die deutliche Zunahme von Dauer- und Fremdparkern, erklärt die Ewa. Offenbar hat sich die Blechlawine auf die 50 Parkplätze oberhalb des Hallenbades verlagert, seit neben dem Theaterzelt auf dem Großen Festplatz Stellflächen für Theatergäste reserviert wurden. Auch die Halteverbote an der Bushaltestelle, wo Schulkinder auf dem Weg zur Schwimmhalle aussteigen, würden häufig missachtet. Die Neuregelung soll damit Schluss machen.

Im Bereich der Schulbushaltestelle gelten Halteverbote, die häufig missachtet werden. Quelle: Mario Jahn

Und sie wird überwacht – von der darauf spezialisierten Firma „Fair parken“. Andernorts in Altenburg habe man mit diesem Unternehmen bereits gute Erfahrungen gemacht, berichtet Mike Vollrath. „Fair parken“ stelle qualifizierte Mitarbeiter, erkennbar an der blauen Dienstkleidung, die die Parkscheibenpflicht ab heute schrittweise einführen.

Einführungskampagne ab 1. Oktober

Zunächst starte eine Einführungskampagne: Auf dem Gelände werden elf Hinweisschilder und fünf Tafeln mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen angebracht – sowie Schilder für Behindertenparkplätze mit Ausweis. Mitarbeiter der Parkplatz-Firma informieren zudem bis zum 14. Oktober die Autofahrer über die Hintergründe, verteilen Parkscheiben, kündigt die Ewa an. Am 15. Oktober startet Phase zwei: Zwei Wochen lang werde fürs Parken ohne Parkscheibe oder das Überschreiten der zulässigen Parkdauer eine reduzierte Vertragsstrafe von 9,90 Euro fällig. Erst ab 29. Oktober gebe es für Verstöße kein Pardon mehr: Dann seien jeweils 24,90 Euro zu zahlen.

Geld, das nicht an die Ewa, sondern an „Fair Parken“ fließe. Dadurch sei die Dienstleistung für die Ewa kostenlos – eine Umlage möglicher Kosten auf die Badnutzungsgebühren sei nicht zu befürchten, versichert Mike Vollrath.

Das Service-Team von „Fair parken“ ist von Montag bis Samstag telefonisch unter 0211 95433711 zu erreichen. Oder per E-Mail an info@fairparken.com.

Von Kay Würker