Es sieht aus, als würde die Filiale der Schäfers Bäckerei am Markt in Altenburg gleich aufmachen, nur die Backwaren fehlen in der Auslage. Die Tische und Stühle vor der Tür sind da, im Laden hängt noch Dekoration. Doch auch am Mittwochmittag blieb das Geschäft leer. An Tür und Fenster steht „ab sofort geschlossen“. Auf Nachfrage, wie lange die Filiale geschlossen bleibt, heißt es aus der Pressestelle von Edeka Minden-Hannover, die Filiale in Altenburg werde aus wirtschaftlichen Gründen nicht weiter betrieben. Schäfers ist eine Marke von Edeka. Weiter heißt es, der Mietvertrag der Räumlichkeiten sei entsprechend gekündigt worden.

Die Bäckerei ist zu. Quelle: Mario Jahn

Im Gespräch mit anderen ansässigen Cafés am Markt zeigt sich, dass es, trotz der Lage, nicht ganz einfach ist derzeit. Am Mittwoch ist der Markt zwar voll, das Wetter gut – doch der verregnete Sommer und die Coronazeit macht sich bemerkbar. Dazu kommt fehlendes Personal. Wäre die Mitarbeiterin im Blue Ice nicht da, wäre an dem Tag geschlossen, erklärt sie. Wundern, das die Bäckerei geschlossen hat, tut sich daher niemand der Gefragten am Markt. Auch nicht Thomas Böse, der mit seinem Imbiss und Freisitz unmittelbar vor der geschlossenen Filiale steht. Er bestätigt, dass es in der vergangenen Zeit schwerer war. Ihm allerdings fehlt es am Markt gerade an Veranstaltungen – die bringen Kundschaft.

Schäfers derweil schließt also nun für immer und damit bereits die zweite Filiale in Altenburg. Wie es für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen künftig weitergeht, ist noch unklar. Seitens der Pressestelle heißt es, man sei mit ihnen im Gespräch. Einige von ihnen hätten das Arbeitsverhältnis aber auch von sich aus beendet.

Von Vanessa Gregor