Bäder und Saunen im Altenburger Land dürfen öffnen – doch in Altenburg dauert’s noch

Die gute Stimmung ist zu hören. Am Freitag läuft im Schmöllner Freizeitbad Tatami Musik in der Schwimmhalle, einige Mitarbeiter haben hier und da zu tun. Von außen werden die großen Fensterflächen geputzt. Ruhig ist nur das Wasser. Seit mittlerweile seit fast zweieinhalb Monaten steht es unberührt in den Becken. Die Coronaschutz-Regelungen zwangen die Bäder, Saunen und Thermen in Thüringen Ende November zur Schließung.

Jetzt soll es weitergehen. Mit der neuen Coronaschutz-Verordnung, die ab kommendem Montag, dem 7. Februar, in Thüringen gelten soll, kommen die positiven Nachrichten für die Bäder. Sie dürfen öffnen.

Bereits zwei Schließungen hat das Schmöllner Tatami in den vergangenen zwei Jahren hinnehmen müssen. Für die 24 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen blieb in der Zeit nur die Kurzarbeit. Jetzt sind sie wieder zurück. Abgesprungen ist niemand, erklärt Severin Kühnast, Geschäftsführer der Schmöllner Stadtwerke, im Gespräch mit der LVZ. Dafür ist er sehr dankbar, betont er. Denn so kann das Bad mit vollen Kräften in den Neustart gehen. „Am Mittwoch hatten wir unseren Testlauf“, so Kühnast. Für Probleme habe da, so Kühnast, noch einer der Sauna-Öfen gesorgt. Der wollte nicht so richtig.

Auch die Saunen sind jetzt startklar, weiß Hanno Tettenborn. Quelle: Mario Jahn

Am Freitag, nur noch wenige Tage vor der Eröffnung, ist das Problem erledigt, erklärt Hanno Tettenborn, technischer Leiter im Tatami. Er führt durch das noch geschlossene Bad. In guten Tagen, vor Corona, kamen hier im Schnitt 500 Besucher vorbei. Jetzt ist es still. Kein Gast steht am Eingang, die Kabinen: leer. Ein geschlossenes Tatami kostet die Stadtwerke und somit auch die Stadt und die Bürger im Monat um die 100 000 Euro – ohne Einnahmen. Aber das Ende ist in Sichtweite.

Besucher im Tatami sind ab Dienstag willkommen

Vom Eingang geht der Blick direkt in die Schwimmhalle. Ruhig liegt das Wasser da. Die Heizung brummt, 26 Grad Celsius sind es am Freitagmittag. „Das wird noch wärmer, aber das braucht ein, zwei Tage“, so Tettenborn. Um die 35 Grad sind es im Betrieb normalerweise. Und sonst, gab es viel zu tun? „Es musste eigentlich alles geputzt werden. Jetzt sind wir so gut wie fertig“, zieht er Bilanz. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen freuen sich auf Dienstag. Ab elf Uhr sollen die Türen dann offen sein für die Besucher. Und auch für die Vereine und Kurse geht es wieder los. „Wir haben alle informiert, und ich gehe davon aus, dass die auch in der kommenden Woche wieder anlaufen werden“, so Tettenborn.

Seit November 2021 sind Bad und Sauna wegen Corona geschlossen. Quelle: Mario Jahn

Ebenfalls bereit ist auch das Bistro. Alles aufgefüllt, lautet da die Nachricht. Die Liegen im Saunabereich sind aufgestellt, die Fußbäder geputzt. Was nur noch fehlt, sind die Gäste. Damit die eine sichere Zeit im Bad und in den Saunen verbringen können, ist für den Einlass ins Schmöllner Bad zunächst weiter ein 2G-Plus-Nachweis nötig, so Tettenborn. Bei den Besuchern wird, sollte es keine expliziten Lockerungen geben, ebenfalls erstmal auf beschränkte Zahlen gesetzt. 90 im Badbereich, 60 in den Saunen. „Aber wir nehmen mögliche Lockerungen natürlich gern mit“, so Tettenborn. Wer unsicher ist, wann er das Bad besuchen kann, darf sich übrigens auch gern telefonisch melden, erklärt Hanno Tettenborn. Dann gibt es Auskunft über die Kapazitäten.

Der Eintritt wurde übrigens nicht erhöht. Was jedoch erstmal bleibt, ist die Coronapauschale. Derzeit muss auf den normalen Eintritt bis zu zwei Euro mehr gezahlt werden. Erklärt wird das unter anderem mit den Mehraufwand an Reinigungsarbeiten.

Die Vorbereitungen am und im Tatami laufen auf Hochtouren. Unter anderem werden die Fenster geputzt. Quelle: Mario Jahn

Hallenbad bislang nur für Schulen und Vereine geöffnet

Für das Altenburger Hallenbad kommt der Neustart ab Montag überraschend. „Sollten Öffnungen von Schwimmbädern wieder möglich sein, dann stehen wir in den Startlöchern“, so Oliver Heber. Trotzdem planen sie, erst am 18. Februar wieder zu eröffnen und mit einem „langen Schwimmwochenende zu starten“. Denn das Hallenbad steht aktuell ganztägig für Schulen aus dem gesamten Landkreis zur Verfügung, um Schwimmunterricht nachzuholen. Mit den Schulen und Vereinen gebe es Absprachen und Verträge, erklärt Heber. „Die Nachholkurse sind für uns primär wichtig. Wir können jetzt nicht alles über den Haufen werfen und sofort reagieren.“

Das Hallenbad in Altenburg öffnet erst am 18. Februar – bis dahin finden nur Schwimm- und Sportkurse statt. Quelle: Mario Jahn

Die Vorbereitungen für den 18. Februar halten sich in Grenzen. Insgesamt 52 Personen seien dann im Hallenbad zugelassen, veränderte Eintrittspreise soll es nicht geben. „Dadurch, dass wir bis jetzt das Schulschwimmen im Hallenbad durchgeführt haben, sind wir einsatzbereit. Und unser Bäderteam freut sich wieder auf mehr große Besucher.“

Nach der Öffnung könne es bei den Belegungszeiten zu Verschiebungen kommen. Denn dem Schulschwimmen sowie Vereinen und Physiotherapien müsse aufgrund von Abstandsgeboten und einer begrenzten Besucheranzahl mehr Zeit und Raum gegeben werden. Am 18. Februar ist das Hallenbad von 6 bis 21 Uhr, am 19. und 20. jeweils von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten ab dem 21. Februar sollen noch rechtzeitig bekannt gegeben werden.

Von Vanessa Gregor und Yvonne Schmidt