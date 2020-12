Altenburg

Sie hat vor knapp dreißig Jahren einen Job angetreten, von dem damals keiner so richtig wusste, was er eigentlich bedeutet, welche Arbeitsaufgaben er mit sich bringt. Bärbel Müller, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Altenburger Land, geht am 1. Januar 2021 in den Ruhestand. Aber wie kommt man zu einem Job, den es in den neuen Bundesländern vorher noch nicht gab?

„1989 habe ich mein drittes Kind bekommen. Über die Wende war ich also im Babyjahr. Und als ich gesehen habe, wohin die Reise geht, habe ich mich Ende 1990 nach einem neuen Job umgesehen“, erzählt Müller. Das Soziale hat ihr immer sehr gelegen, wie sie sagt. „Ich war immer Elternsprecherin in Kindergarten und Schule.“ Schließlich ist sie auf die Ausschreibung in Schmölln aufmerksam geworden, hat sich beworben und wurde genommen – somit war sie zuerst vier Jahre Gleichstellungsbeauftragte in Schmölln, bis die Zusammenlegung der Landkreise ihre Wirkungsstelle nach Altenburg verlegte.

Anzeige

Vor der Wende: Studium der Betriebswirtschaftslehre

Dabei kommt Bärbel Müller ursprünglich aus einer ganz anderen Domäne: Gelernt hat sie Zerspanerin, hat dann noch ein Studium in Betriebswirtschaftslehre daraufgelegt und war bis zur Wende für den Maschinenbau im Unternehmen zuständig.

Ihre berufliche Kurswende hat sich für sie jedoch ganz natürlich angefühlt: „Ich stamme aus einer kinderreichen Familie und das Miteinander hat mir schon immer gelegen.“

Kathrin Jähler war Unternehmerin des Jahres 2015. Bei der Entstehung dieser Auszeichnung war Bärbel Müller federführend. Quelle: Mario Jahn

„Ich konnte es so angehen, wie ich es als richtig empfunden habe“

Aber wie war es für sie, eine Arbeitsstelle zu übernehmen, die ganz neue, andere Herausforderungen mit sich brachte?

„Dadurch, dass sich am Anfang keiner so richtig etwas unter dem Thema vorstellen konnte, hatte ich die Möglichkeit, alles so anzugehen, wie ich es als richtig empfunden habe. Denn das Thüringer Gleichstellungsgesetz, das die Aufgaben konkret definiert, gab es damals noch nicht“, erzählt die 62-Jährige. Für sie bedeutete das, immer ihrer Intuition zu folgen. Und die hat sie nie in die Irre geführt.

Am Anfang gab es noch keine typischen Beratungsstellen

Beim Ausräumen ihres Büros und Aussortieren ihrer Unterlagen in Vorbereitung auf den Ruhestand sind ihr Dokumente aus den Anfangsjahren in die Hände gefallen: „Da habe ich wieder gemerkt, dass es am Anfang ja noch gar keine Beratungsstellen wie die Arbeitsloseninitiative oder die Schwangerenberatung gab.“ Daher seien anfangs sehr viele in ihre Beratung gekommen, die soeben arbeitslos geworden waren. „Diese typischen Beratungsstellen gab es noch nicht. Also habe ich Unterstützung geleistet, für Frauen und Männer.“ Wenn jemand gegen seine Kündigung vorgegangen ist, ist Bärbel Müller auch mal als moralische Unterstützung mit zum Prozess gegangen. Als es dann jedoch die Stellen gab, die mit ihrem spezifischen Fachwissen weiterhelfen konnten, wurde die Gleichstellungsbeauftragte auch zu einer Art Schnittstelle, weil sie die Hilfesuchenden an geeignete Ansprechpartner verweisen konnte.

„Das hat mich enorm entlastet. Ich musste mich auch erst in die verschiedensten Themen einlesen.“

Die Vergabe des Ehrenamtspreises initiierte ebenfalls Bärbel Müller (l.). Vorn im Bild: die ehemalige Landrätin Michaele Sojka. Quelle: Mario Jahn

Abwechslungsreich: Zwischen Schreibtisch und Projektarbeit

Da zeigt sich, dass es einen eintönigen Arbeitsalltag für Bärbel Müller nicht gab. Zwischen schreibtischlastiger Arbeit wie Antragstellungen und selbst angeleiteten Projekten, für die sie mit den unterschiedlichsten Leuten draußen in Kontakt kam, blieb es für sie immer abwechslungsreich.

„Das liebe ich an meiner Arbeit und das macht es spannend – es ist immer anders. Ich bin nicht immer nur im Büro gewesen, ich war durch die Projektarbeit im Landkreis und in ganz Thüringen unterwegs und habe viele verschiedene Menschen kennengelernt. Das wird mir fehlen.“

Schon 29 Weihnachtsfeiern für Kinder organisiert

Die vielen Kontakte entstanden im Draußen – denn Bärbel Müller war immer Einzelkämpferin. „Die Gleichstellungsbeauftragte untersteht direkt dem Landrat und arbeitet ressortübergreifend“, erklärt sie.

Um den Menschen im Landkreis also helfen zu können, hat sie sich schnellstmöglich ein großes Netzwerk aufgebaut, mit dem sie die verschiedensten Projekte durchführen konnte. Eines davon, an das sie immer gerne denkt, ist die Weihnachtsfeier für Kinder aus sozial benachteiligten Familien, die sie mittlerweile schon 29 Mal organisiert hat. Anfangs noch jeweils in Schmölln, Meuselwitz und Altenburg, mittlerweile nur noch im Altenburger Kino für rund 150 Kinder aus dem Altenburger Land.

„Was kann man für die Menschen tun, die hier leben?“

Welche Eigenschaften muss eine Gleichstellungsbeauftragte mitbringen? „Neugierig sein. Kreativ sein. Durchsetzungsvermögen haben“, sagt Müller nach kurzer Überlegung. Und fügt hinzu: „Und ein gutes Näschen dafür, was zum Landkreis passt. Was kann man tun für die Menschen, die hier leben?“.

Fast 30 Jahre lang hat sie die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, was in diesem Bereich noch im Argen liegt im Landkreis. Aber hat sich in all der Zeit auch etwas geändert? „Allein in den letzten Jahren merke ich, dass der Fokus mehr auf Familienfreundlichkeit gelegt wird. Und sehr viele der jungen Väter hier im Haus nehmen ihre Erziehungszeit. Es wird bewusster Zeit mit der Familie verbracht.“

Bei den Altenburger Landfrauen ist Bärbel Müller (r.) seit den Anfängen aktiv dabei. Quelle: Mario Jahn

Gewisse Ungleichheiten machen sie wütend

Dennoch gibt es immer noch Ungleichheiten in der Gesellschaft, die sie wütend machen. „Es hat mich schon immer geärgert, dass die Leistungen, die Frauen bringen, so gering wertgeschätzt werden. Sei es in der Pflege, als Verkäuferin oder als Reinigungskraft. Jetzt hat man auch wieder gesehen: Die Pflegekräfte konnten nicht hoch genug gelobt werden. Getan hat sich aber noch nicht viel.“

Es sei ein langwieriger Prozess, bis sich diese Strukturen in der Gesellschaft ändern. Aber Bärbel Müller hat in beinahe 30 Jahren ihren Teil dazu beigetragen, den Landkreis gerechter zu gestalten.

Und im Januar, wenn der Ruhestand kommt? „Ich werde im nächsten Jahr noch ehrenamtlich im Arbeitskreis ,Familie schafft Zukunft’ mitarbeiten, um einen geschmeidigen Übergang zu gewährleisten“, sagt sie. Und auch dann wird ihr wahrscheinlich nicht langweilig werden: Sie ist vor kurzem zur Ehrenamtlichen Richterin im Sozialgericht Altenburg ernannt worden und ist Gemeinderätin. Seit über 20 Jahren ist sie auch bei den Altenburger Landfrauen aktiv. Und ihre drei Enkel wollen natürlich auch etwas von der neugewonnenen Freizeit ihrer Oma abbekommen ...

Carina Michalsky ist neue Gleichstellungsbeauftragte Seit 1999 ist sie für die Kreisverwaltung tätig und zum ersten Januar 2021 tritt sie ihren neuen Job an: Carina Michalsky folgt als Gleichstellungsbeauftragte auf Bärbel Müller. 2013 wurde Michalsky schon zur stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten ernannt und kennt daher die Aufgaben, die sie ab dem neuen Jahr übernimmt. „Aufgrund des Renteneintritts von Bärbel Müller ergab sich für mich die Chance der Bewerbung. Gern möchte ich nun die neue Herausforderung annehmen. Die Vielseitigkeit der Stelle ist für mich eine reizvolle berufliche Perspektive. Von Frau Müller ins Leben gerufene Projekte wie „Junges Wohnen“, „Kinderfreundliches Haus“ oder aber auch die traditionelle Weihnachtsfeier für benachteiligte Kinder möchte ich gern fortführen“, so Carina Michalsky.

Von Katharina Stork