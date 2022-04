Bäume statt Friedhof: Der erste Bestattungswald im Altenburger Land

Nobitz/Zehma

Ein Wäldchen zwischen Lehndorf und Zehma könnte zum ersten Bestattungswald im Altenburger Land werden. Das drei Hektar große Gehölz in der Gemeinde Nobitz liegt eingebettet zwischen Feldern und gehört zum Pontewitzer Agrarbetrieb von Familie Fischer. Auf der jüngsten Sitzung des Nobitzer Gemeinderates stellten Landwirt Hans Peter Fischer und Waldfriedhof-Betreiber Franz Rotenhan ihre Idee vor. „Wir haben uns intensiv Gedanken gemacht“, erzählt Waldbesitzer Fischer. „Die Lage dort ist einfach toll und der Baumbestand gibt es her. Es war für uns als Familie ein toller Gedanke, sich mit der Natur gut zu stellen.“ Über den Landesverband „Familienbetriebe Land und Forst – Sachsen und Thüringen“ mit Sitz in Chemnitz entstand der Kontakt zu Franz Rotenhan aus dem sächsischen Callenberg.

Erfahrung mit Waldfriedhöfen in Thüringen und Sachsen

Der studierte Betriebswirt hat Erfahrung mit Waldfriedhöfen. Seit sieben Jahren entwickelt und betreut er Bestattungswälder – unter anderem im thüringischen Schleiz, in Mülsen und Callenberg im sächsischen Landkreis Zwickau sowie in Lauter-Bernsbach im Erzgebirge. „Die Thüringer haben sich lange schwer damit getan, aber das Interesse an dieser Bestattungsalternative wird immer größer“, meint der 34-Jährige. Der Wegfall der Grabpflege bei einer Baumbestattung und auch der Weg zurück zur Natur seien Gründe, sich für diese alternative Bestattungsform zu entscheiden.

„Der Wald soll Wald bleiben“

Die letzte Ruhestätte in einem Bestattungswald unterscheidet sich erheblich von einer Grabstelle auf einem herkömmlichen Friedhof. „Der Wald soll Wald bleiben und so wenig wie möglich beeinträchtigt werden“, erklärt Franz Rotenhan. Das bedeutet, es finden ausschließlich Urnenbeisetzungen statt, wobei das Material der Urne biologisch abbaubar sein muss. Die Beisetzung erfolgt zu Füßen eines Baumes – in gebührendem Abstand, um das Wurzelwerk nicht zu schädigen.

Weder Grabstein noch Grabschmuck

Grabstein und Grabschmuck sind nicht gestattet. Lediglich ein schlichtes Namensschild weist auf den Beigesetzten hin. „Dessen müssen sich die Leute bewusst werden“, sagt Franz Rotenhan. Die Grabpflege übernimmt die Natur. Um die Grabstelle im Wald wiederzufinden, sind die Bäume mit Nummern versehen und kartiert. Eine Informationstafel mit Übersichtskarte am Eingang zum Waldfriedhof soll die Orientierung erleichtern.

Ein Hektar Ackerland soll zum Waldfriedhof hinzukommen

Franz Rotenhan rechnet mit 70 bis 90 Bestattungen pro Jahr. Obwohl den Hinterbliebenen keine jährlichen Kosten für die Pflege des Grabes entstehen, bleibt Arbeit für den Betreiber des Waldfriedhofes. Er muss dafür Sorge tragen, dass die Bäume keine Gefahr für Besucher darstellen und regelmäßige Baumpflege betreiben. Für den geplanten Bestattungswald in Zehma ist angedacht, eine zusätzliche Ackerfläche von einem Hektar zu integrieren. Hier könnten laut Rotenhan künftig Obstbäume sowie Eichen, Birken und Linden gepflanzt werden.

Grabstellen von 480 bis 5400 Euro

Die Kosten einer Grabstelle auf dem Waldfriedhof richten sich nach dem Alter des Baumes und danach, ob eine Partner- und Familiengrabstätte gewählt wird oder lediglich ein Försterbaum in einer Gemeinschaftsgrabstelle. Bei letzterem wird der Baum von der Friedhofsverwaltung ausgewählt und es fallen 480 Euro an. Die Laufzeit beträgt 20 Jahre. Am preisintensivsten ist das Familiengrab für vier Urnen unter einem alten Baum. 5400 Euro kostet der Familienplatz. Hier beträgt die Laufzeit 40 Jahre.

Grundsatzbeschluss vom Nobitzer Gemeinderat notwendig

Bevor das Wäldchen bei Zehma als Waldfriedhof gewidmet werden kann, muss der Landkreis dem Vorhaben zustimmen. Dafür ist zunächst das „Ja“ des Nobitzer Gemeinderates notwendig. Er muss einen Grundsatzbeschluss herbeiführen. Bereits 2019 wollte ein Unternehmen einen Bestattungswald im Altenburger Land etablieren. Damals war die Friedwald GmbH aus dem hessischen Griesheim an einer Fläche von rund 30 Hektar zwischen dem Campingplatz Pahna und der Talsperre Windischleuba in der Gemeinde Fockendorf interessiert. Das Vorhaben zerschlug sich.

Gemeinderat Lars Hupfer sorgt sich um Wildtierbestand

Wie sich der Gemeinderat Nobitz zum geplanten Waldfriedhof in Zehma positionieren wird, ist noch völlig offen. Lars Hupfer (CDU) sorgt sich, dass Wildtiere durch den künftigen Besucherverkehr gestört werden könnten. „Es ist die waldärmste Ecke im Landkreis. Ich hätte mir für den Waldfriedhof eine Gegend gewünscht, wo mehr Wald ist.“ Natürlich entstehe ein gewisser Druck auf die Fläche, pflichtet ihm Franz Rotenhan bei. Die Erfahrung mit dem Callenberger Bestattungswald und dort installierter Wildkamera zeige allerdings, dass die Tierwelt mit den Besuchern zurechtkomme.

Von Dana Weber