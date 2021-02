Bagger macht Platz für neues Leben in alter Altenburger Landwirtschaftsschule

Altenburg

Die Altenburger Wohnungsgenossenschaft (AWG) setzt ihr zügiges Tempo bei Bau-Projekten fort. Parallel zum bereits begonnenen und in Summe 18 Millionen Euro teuren Vorhaben „Brockhaus-Carré“ in der Bahnhofsstraße und den laufenden Investitionen in den Bestand fiel nun der Startschuss für die dritte Millionen-Investition. So rollte jüngst der Bagger in der Zeitzer Straße 45 an, um den Anbau der früheren Landwirtschaftsschule (siehe Kasten) abzureißen.

Flachbau und Wäldchen weichen Wohnungen

Ein Bagger schafft Baufreiheit auf dem Gelände der ehemaligen Landwirtschaftsschule in der Zeitzer Straße in Altenburg. Quelle: Thomas Nündel

Anzeige

Neben dem Flachbau aus DDR-Zeiten musste laut AWG-Finanzvorstand Thomas Nündel auch ein Wäldchen weichen, um Baufreiheit zu schaffen. Weil aber alle geschützten Bäume erhalten wurden, braucht es keine Ersatzpflanzungen. Dennoch wird die AWG das 5074 Quadratmeter große Grundstück aufforsten. Im Anschluss an die vorbereitenden Maßnahmen beginnen voraussichtlich im Mai dieses Jahres die Rohbauarbeiten, wie AWG-Technikvorstand Timo Schwanke erklärte. „Vorbehaltlich der Baugenehmigung.“

So soll der neue Anbau an der alten Landwirtschaftsschule einmal aussehen. Quelle: AWG

Auf der 2018 vom Freistaat Thüringen laut Nündel für etwas weniger als 200 000 Euro gekauften Fläche plant die AWG neben der Sanierung des denkmalgeschützten und 1889 gebauten Gebäudes der früheren Landwirtschaftsschule einen dreigeschossigen Anbau und ein gutes Dutzend Parkplätze. Während in dem neuen Anbau Einzelappartements für ein Wohnheim für behinderte Menschen entstehen, sind in den Obergeschossen der früheren Bildungseinrichtung acht ebenfalls barrierefreie Wohnungen und im Erdgeschoss Gemeinschaftsräume vorgesehen.

Einzug der Lebenshilfe Anfang 2024 geplant

So soll es auf dem Grundstück in der Zeitzer Straße 45 später einmal aussehen. Quelle: AWG

Mit der Lebenshilfe gibt es auch schon einen Betreiber, der nach der für Anfang 2024 geplanten Fertigstellung die gut 2300 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche übernehmen wird. Wie Nündel erklärte, wolle die Lebenshilfe ihre beiden kleineren Angebote für betreutes Wohnen in Bocka (acht Plätze) und Altenburg-Südost (sieben Plätze) dann in die Einrichtung in der Zeitzer Straße 45 integrieren und darüber hinaus weitere sieben Plätze schaffen. Damit stünden 22 Betreuungsplätze bereit.

Die zusätzlichen Wohnungen könnten beispielsweise für „begleitete Elternschaft“ genutzt werden, damit für eingeschränkte Eltern und ihre Kinder „ein gewisser Alltag möglich“ wird, nannte Nündel eine Möglichkeit. Letztlich entscheide die Lebenshilfe aber selbst, wie sie die Wohnungen nutze. „Wenn alles klappt, ist am 1.1.2024 scharfer Wohnstart“, sagte Schwanke. Der eigentlich Bau solle bereits Mitte 2023 fertig sein. „Dann geht es an die Einrichtung und deren Einbau und um die Gestaltung der Außenanlagen.“ Letztere werden derzeit neben Aufforstungen auch mit einem Teich sowie Wiesen und Wegen geplant.

Stichwort frühere Landwirtschaftsschule Einen wesentlichen Anteil am hohen Produktionsniveau der Altenburger Bauern hatte die Landwirtschaftliche Schule zu Sachsen/Altenburg, die nach dem Vorbild der Landwirtschaftliche Kreisschule im sächsischen Wurzen am 19. April 1882 im Gebäude der herzoglichen Realschule eröffnet wurde. Wegen der wachsenden Schülerzahl war bald ein Neubau nötig, der 1889 in der Zeitzer Straße eingeweiht wurde. Ende der 1960er Jahre erfolgte die Umbenennung in Agraringenieurschule für tropische Landwirtschaft Altenburg, was sie bis 1994 blieb. Bis 2009 war in dem Gebäude das Landwirtschaftsamt untergebracht. Danach standen die Räume leer, wurden nur als Lager benutzt.

Von Thomas Haegeler