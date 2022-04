Bahn kündigt neue Bau-Runde im Altenburger Land an – und die bringt Einschränkungen

Altenburg

Seit vergangenem Sommer rollen auch entlang der S-Bahn-Verbindung durchs Altenburger Land die Bagger: Im Zuge der umfangreichen Modernisierung der Sachsen-Franken-Magistrale hat die Deutsche Bahn (DB) auch im Landkreis zahlreiche Bauvorhaben angeschoben und teils bereits abgeschlossen. Ab der kommenden Woche stehen nun die nächsten Projektabschnitte an – und die bringen massive Einschränkungen für Fahrgäste mit sich, wie die DB am Mittwoch im Zuge einer Pressekonferenz informierte.

Infrastruktur geht in Betrieb

Konkret sind im Zeitraum vom 4. Mai bis zum 9. Juni entlang der Trasse zwischen dem sächsischen Böhlen und Chemnitz umfangreiche Arbeiten an leit- und sicherungstechnischen Anlagen geplant, soll die bereits fertiggestellte Infrastruktur samt neuer elektronischer Stellwerke in Betrieb genommen werden. In der Folge kommt es in verschiedenen Abschnitten zu Sperrungen, Fahrplanänderungen und Ersatzverkehr (siehe Kasten).

Neue Brücke wird eingeschoben

Fortgesetzt werden ab kommenden Mittwoch etwa die Arbeiten auf dem Abschnitt zwischen dem Haltepunkt Treben-Lehma und dem Altenburger Bahnhof. Hier steht der Neubau der Überführung in Trebanz auf dem Programm. Diese liegt aktuell bereits neben der alten Brücke in Position und soll nun eingeschoben werden, erläutert Jens Hettwer, zuständiger Projektleiter bei der DB Netz. Und auch am und rund um den Altenburger Bahnhof tut sich einiges: Hier werde nicht nur eine Umfahrung eingerichtet, um Raum für künftige Arbeiten zu schaffen, so Hettwer. Auch die Hilfsbrücken in der Kauerndorfer Allee und der Leipziger Straße werden aktiviert. In diesem Zusammenhang müssen sich auch Autofahrer in der Skatstadt auf Einschränkungen einstellen: Denn ab kommenden Mittwoch bis voraussichtlich 12. Juni wird die Kauerndorfer Allee für die Arbeiten voll gesperrt. In Betrieb genommen werden darüber hinaus zudem der Interimsbahnsteig in der Skatstadt sowie gleich zwei neue elektronische Stellwerke.

Viel zu tun in Gößnitz

Weiter gebaut wird darüber hinaus auch auf dem Streckenabschnitt zwischen Lehndorf und Gößnitz. Hier plant die DB die Fertigstellung und Inbetriebnahme von Gleis 2, wie Jens Hettwer ankündigt. Im gleichen Zug sollen auch die Eisenbahnüberführung in Zehma und die Almabrücke fertiggestellt werden, um auch hier wieder eine Zweigleisigkeit zu erreichen.

Viel zu tun ist darüber hinaus am Bahnhof in Gößnitz. Hier ist, neben weiteren bauvorbereitenden Maßnahmen und der Baustelleneinrichtung, geplant, die Gleise 23 und 24 zurückzubauen. Auch ein Teilrückbau von Gleis 8 steht an. Zuletzt erhält der Bahnhof neue Oberleitungen und werden neue Kabeltrassen angelegt, zählt Hettwer auf. Herausfordernd seien die Arbeiten auch deshalb, da der Gößnitzer Bahnhof ein großer Umschlagplatz für Automobile sei. Diesen Ablauf galt und gelte es aufrecht zu halten, so der Projektleiter.

Wochenlang fährt oft nur Ersatzverkehr

Dass die Arbeiten massive Einschränkungen für die Fahrgäste mit sich bringen, ist den Verantwortlichen durchaus bewusst – und wird auch kritisch begleitet, wie Frank Bretzger von der DB Regio betont. „Dass derartige Projekte immer extrem lange dauern, sehen wir durchaus auch kritisch“, erklärt er. Zwar sei man bemüht, die Verbindungen in der Region möglichst stabil zu halten, vernünftige Übergangszeiten zu bieten und vor allem die Kunden umfänglich und schnell über Änderungen zu informieren, insbesondere über die digitalen Kanäle. Allerdings, weiß Bretzger, stagnierten durch die Auswirkungen der Arbeiten auch die Fahrgastzahlen.

Letztlich, so DB-Sprecher Jörg Bönisch, lohne sich das Durchhalten allerdings auf beiden Seiten. Zwar werde noch eine Weile weiter gebaut – konkret bis 2026 – danach jedoch werde erst einmal Entspannung einkehren. „Nach Abschluss der Arbeiten dürften wir alle für mindestens zwei Jahrzehnte Ruhe haben“, so sein Fazit.

Das müssen Fahrgäste wissen Vom 4. Mai bis 9. Juni kommt es im S-Bahn-Verkehr zu folgenden Einschränkungen und Änderungen: 4. bis 9. Mai Die Linien S5/S5X (Halle – Leipzig – Altenburg – Zwickau) werden zwischen Markkleeberg/Böhlen und Gößnitz durch Busse ersetzt. Die Linie S6 (Leipzig Messe – Borna – Geithain) wird zwischen Markkleeberg/Böhlen und Geithain durch Busse ersetzt. Die Linie RE 3 (Erfurt – Gera – Altenburg) wird zwischen Schmölln und Altenburg durch Busse ersetzt. 9. bis 16. Mai Die Linie S5/S5X wird zwischen Böhlen und Gößnitz durch Busse ersetzt. Die Linie S6 wird in den Nächten vom 9. bis 13. Mai zwischen Markkleeberg und Geithain durch Busse ersetzt. Die Linie RE 3 wird vom 9. bis 15. Mai zwischen Schmölln und Altenburg durch Busse ersetzt. 16. bis 28. Mai Die Linien S5/S5X werden zwischen Regis-Breitingen und Altenburg/Gößnitz durch Busse ersetzt. Die Linie S6 wird abends zwischen Böhlen und Borna/Geithain durch Busse ersetzt. Die Linie RE 1 (Göttingen – Erfurt – Gera – Glauchau) wird zwischen Schmölln und Glauchau durch Busse ersetzt. Die Linie RE 3 wird zwischen Schmölln und Altenburg durch Busse ersetzt. 28. Mai bis 9. Juni Die Linien S5/S5X werden zwischen Werdau/Altenburg und Regis-Breitingen durch Busse ersetzt Die Linie RE 1 wird zwischen Schmölln und Glauchau durch Busse ersetzt. Die Linie RE 3 wird zwischen Schmölln und Altenburg durch Busse ersetzt. Infosan Aushängen, in der DB Navigator-App, unter Telefon 0341 26696622 sowie unter www.s-bahn-mitteldeutschland.de und www.bauinfos.deutschebahn.com.

Von Bastian Fischer