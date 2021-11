Gößnitz/Ponitz

Der Bahnsteig in Gößnitz ist einer der längsten in Deutschland. Doch das wird sich ändern. Aus den circa 608 Metern werden künftig zweimal 210 Meter. Das sorgt mehrere Jahre für Bauarbeiten, auch im Ort, die sich bereits jetzt nicht übersehen lassen. Das Ziel: mehr Zuverlässigkeit und Flexibilität auf den Gleisen.

Noch liegt der Bahnhof ziemlich unbehelligt an den Schienen, regelmäßig halten die Züge nach Gera, Zwickau oder Leipzig. Nächstes Jahr rollen allerdings die Maschinen an. „Im Mai, Anfang Juni 2022 wird der Bahnhof knapp 14 Tage gesperrt“, erklärt Harald Dix, der Projektleiter. Er ist zuständig für die Bauarbeiten der Deutschen Bahn um und in Gößnitz. „Die CEF-Maßnahmen und die Eidechsen sind abgesichert.“ CEF-Maßnahmen sind der ökologische Ausgleich für die Bauarbeiten – die Eidechsen mussten umgesiedelt werden.

Jedes Jahr neue Sperrungen

Nach der Sperrung und mit dem Abschluss der Arbeiten entsteht vor allem eines: Zweigleisigkeit. Doch es steht noch mehr auf dem Plan, insbesondere für das Gelände am Gößnitzer Bahnhof. „Weiter wird dann der halbe Bahnhof gesperrt und sukzessiv aufgebaut“, so Dix. Daher werde es in der kommenden Zeit jedes Jahr zu einer größeren Sperrung kommen.

Diese Bauarbeiten erfordern Geduld von den Bahnreisenden. „Die Arbeiten ziehen sich bis 2026. Dann haben wir den Endzustand erreicht.“ Die Bahn will all das unter „rollendem Verkehr“ schaffen. Das bedeutet für die Fahrgäste, dass der Verkehr bis auf wenige Ausnahmen weitestgehend aufrecht erhalten werden kann. „Vor allem zum Einbinden der neuen Stellwerke ist aber eine tageweise Sperrung der Strecke erforderlich. In dieser Zeit fahren ersatzweise Busse“, erklärt eine Sprecherin der Deutschen Bahn.

Bei Zehma ist der Baufortschritt erkennbar. Quelle: Mario Jahn

Schallschutzwände in Gößnitz und Ponitz

Sukzessiv auf- und ausbauen bedeutet in Gößnitz konkret: Aus zwei sehr langen Bahnsteigen werden in den kommenden Jahren vier. Dazu kommen mehrere Überbauten, wie Fußgängerunterführungen und Brücken. Im Zuge der Arbeiten wird sich auch der Haltepunkt Ponitz ändern. Dieser wird modernisiert und um einige Meter verlegt.

Wirklichen Einfluss auf die Anwohner werden die geplanten Schallschutzwände haben. Geplant sind zwei Stück am Gößnitzer Bahnhof: in Höhe der Straßenüberführung an der Walter-Rabold-Straße und an der Bahnstraße. Außerdem wird in Ponitz an der westlichen Seite im Bereich des Haltepunkts eine Schutzwand errichtet.

Deutlich: Aus eins mach zwei – die neuen Schienen bei Lehndorf. Hier endet derzeit noch die Zweigleisigkeit. Quelle: Mario Jahn

Zusätzlich zum Umbau des Gößnitzer Bahnhofes, der barrierefrei zugänglich sein wird, entstehen auf sechs Kilometer Strecke neue Weichen und Schienen sowie ein elektrisches Stellwerk. Das wird 2023 in Betrieb genommen und damit die wohl längste Sperrung des Bahnhofes verursachen. Die gute Nachricht: Laut Bahn AG befindet sich derzeit alles im zeitlich geplanten Rahmen, bisher seien also keine nennenswerten Verzögerungen erkennbar.

Sachsen-Franken-Magistrale als Verkehrsader

Die Ausbauarbeiten in Gößnitz wie auch in Altenburg sind Teil der Erneuerung der sogenannten Sachsen-Franken-Magistrale. Diese Strecke von rund 288 Kilometern verbindet Sachsen, Thüringen und Bayern miteinander. In einigen Abschnitten war diese Strecke, insbesondere im Altenburger Land, eingleisig, deswegen wird derzeit saniert.

Das Umfeld des Altenburger Bahnhofs ist derzeit eine große Baustelle. Quelle: Mario Jahn

Am Altenburger Bahnhof sind die Arbeiten der Deutschen Bahn bereits im vollen Gang. Auf dem Abschnitt Treben-Lehma bis zum Bahnhof Altenburg werden, wie auch in Gößnitz, die Gleise und Weichen sowie Oberleitungen und Bauwerke erneuert. Hier ist geplant, 2024 fertig zu sein. Zusätzlich wird der Altenburger Bahnhof um einen Bahnsteig reicher.

Ob es nach dem Ausbau der Strecke mehr Verbindungen, beispielsweise nach Leipzig oder Jena geben wird, kann seitens der bausauführenden Deutschen Bahn nicht geklärt werden. Das Unternehmen stellt lediglich mehrheitlich die Infrastruktur, ist jedoch nicht in jedem Fall Betreiber der Zugverbindungen. Diese werden vom Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig beziehungsweise vom Thüringer Infrastrukturministerium ausgeschrieben und beauftragt.

Die Bahn verspricht jedoch eine Verbesserung der Zuverlässigkeit. Dabei helfen sollen beispielsweise die neuen, beheizbaren Weichen, die im Winter nicht mehr einfrieren. Zudem sorge die Zweigleisigkeit auf der Strecke für Entlastung – stehende Züge können dann umfahren werden. Für Personenzüge ist nach dem Ausbau zudem eine Geschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde möglich.

Von Vanessa Gregor