Schmölln

Beim vor rund elf Jahren fertiggestellten Bahnübergang in Lohma weist einiges daraufhin, dass dabei handwerklich geschludert wurde. Denn es entstand ein steile Rampe, die schon damals das handfeste Risiko in sich barg, dass Fahrzeuge dort aufsetzen, was in der Folge auch oft geschah. Ob aber wirklich gepfuscht wurde, ist nicht sicher und auch die Bahn streitet das ab. Aber die Indizien und der gesunde Menschenverstand deuten darauf hin. Ein Bahn-Experte bezweifelt darüber hinaus, dass der Übergang voll gesperrt werden musste.

Fest steht, dass die Bahn-Kreuzung im Schmöllner Ortsteil seit Ende März 2020 für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt ist und das Dorf teilt (LVZ berichtete). Die Deutsche Bahn begründet dies mit den nicht eingehaltenen Kuppen- und Wannenausrundungshalbmessern. „Das Aufsetzen von Straßenfahrzeugen im BÜ-Bereich ist nachgewiesen. Die Gefahr des Liegenbleibens von Kraftfahrzeugen kann nicht sicher ausgeschlossen werden.“ Damit seien der Eisenbahn- und der Kraftfahrzeugverkehr gefährdet.

Neue Richtlinien für Sattelauflieger

Zum Zeitpunkt des Neubaus ab 2007 seien die damals gültigen allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten worden, tritt die Bahn dem Vorwurf entgegen, dass bei der steilen Rampe geschludert worden sein könnte. 2017 seien diese Vorschriften jedoch geändert worden – und zwar für LKW-Lastzüge mit einem dreiachsigen Sattelauflieger. Für diese würden die Radien die zulässigen Kuppen- (70 Meter) und Wannenhalbmesser (120 Meter) seitdem unterschreiten.

Solche Tieflader kommen kaum über den Bahnübergang in Lohma. Quelle: OVZ

Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn schon zuvor setzten bereits kleinere Fahrzeuge auf und sorgten für das gleiche Risiko eines Unfalls, was die Bahn 2020 veranlasste, eine Sperrung zu verlangen und den Übergang neu zu bauen. Vom Aufsetzen zeugen alte Kratzspuren, Beobachtungen der Anlieger und Aussagen betroffener Fahrer.

Gefahr auch für normale Pkw

Dass es schon sehr lange, nicht erst seit 2017 und auch nicht nur bei langen Lastern am Übergang, geknirscht hat, weiß auch Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD). Kratzspuren im Straßenbelag würden die berechtigte Vermutung nahelegen, dass bereits in der Vergangenheit Fahrzeuge aufgesetzt haben, erklärte Schrade auf eine LVZ-Anfrage. Selbst für die niedrigste zugelassene Fahrzeugklasse, bis 3,5 Tonnen, „ist die uneingeschränkte Befahrbarkeit nicht möglich, da der Mindesthalbmesser nicht erreicht wird“, erklärt der Bürgermeister.

Nach dieser Aussage Schrades war die uneingeschränkte Befahrbarkeit für normale PKW schon dann nicht vorhanden, als der neue Übergang – angeblich ohne Mängel – noch unter den alten Richtlinien freigegeben wurde. Denn die Änderung der Vorschriften der Bahn 2017 bezogen sich nicht auf kleine Autos, sondern auf lange Laster.

Dorf seit einem Jahr geteilt

Für die Lohmaer hat die Vollsperrung nun weitreichende Folgen, nämlich, dass ihr Dorf seit einem Jahr geteilt ist und sie lange Umwege in Kauf nehmen müssen. Ihre mehrfach vorgebrachte Forderung, dass wenigstens sie den Übergang mit ihren Fahrzeugen überqueren können, wurde vom Bürgermeister abgelehnt. Er habe jedoch eine Prüfung veranlasst, ob für Anwohner in Lohma die Möglichkeit besteht, temporäre Anwohnerausweise auszustellen, um eine Befahrbarkeit des Bahnübergangs zu ermöglichen, sagte Sven Schrade. Das sei jedoch unter anderem von der Polizei verworfen worden. Argumentiert wurde mit Haftungsgründen und der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, die oberste Priorität habe.

Allein dass die Wahrscheinlichkeit bestehe, dass Fahrzeuge aufsitzen, rechtfertigt die Vollsperrung. Unter Abwägung aller vorliegenden Information konnte die Ermessensentscheidung aus Sicht der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Schmölln nur zur Vollsperrung des Bahnüberganges führen. Auch das allein den Anwohnern vorbehaltene Überqueren sei aus Haftungsgründen nicht möglich gewesen, sagte Schrade.

Bahn lehnt Alternativen zur Sperrung ab

Auch die Bahn lehnt Alternativen zu einer Vollsperrung ab, zum Beispiel die Einrichtung von Langsamfahrstellen oder einen Zwangshalt. Dies könne das Liegenbleiben von Kraftfahrzeugen am Übergang nicht verhindern, heißt es in einer Antwort auf eine LVZ-Anfrage. Die Gefahr von Unfällen wäre nicht beseitigt, lediglich die Unfallfolgen, also das Schadensausmaß, würden gemildert.

Den Aussagen von Bahn und Bürgermeister widerspricht Eric Schöne vehement. „Selbstverständlich lassen sich Unfälle auch durch Einschränkungen für den Eisenbahnverkehr vermeiden“, erklärte der Berater und Gutachter für Bahnübergangssicherheit aus Dresden gegenüber dieser Zeitung. So etwas werde nach behördlicher Anordnung auch an anderen Stellen praktiziert. Durch einen Zwangshalt aller Züge vor dem Bahnübergang könne ein dort stehendes Straßenfahrzeug erkannt und ein Zusammenprall sehr wohl vermieden werden, betont Schöne. So eine Lösung sei natürlich nicht wünschenswert, da die Attraktivität des Eisenbahnverkehrs leiden und es zu Verspätungen kommen könnte.

Experte: Schmölln hat nicht gekämpft

Schöne sieht noch ein anderes Problem in Lohma. Wenn sich ausschließlich im Bereich der Bahn Vorschriften ändern, wie das 2017 geschah, „kann man die Auswirkungen nicht zu 100 Prozent dem Straßenverkehr aufbürden. Ein Bahnübergang ist immer eine Gemeinschaftsanlage zwischen Bahn und Straße. Gegen den Willen der Stadtverwaltung hätte die Bahn ihre Forderung nach einer Sperrung nicht durchsetzen können“, ist sich der Fachmann für Sicherheits- und Risikoanalysen bei Übergängen sicher. Dazu hätte sich das Rathaus aber nicht so schnell geschlagen geben dürfen.

Auch die Argumentation mit dem Haftungsrecht des Bürgermeisters bezeichnet Schöne als nicht vollständig: „Wenn die Bahn die Gefahr erkannt hat, hätte sie zunächst Maßnahmen in ihrem eigenen Hoheitsbereich treffen können. Im Streitfall hätte die Straßenverkehrsbehörde den Fall auch dem Eisenbahn-Bundesamt vorlegen können, das dann auch bahnseitige Maßnahmen verhängen kann.“ Für einen Streit hätte sich die Stadt zunächst gegen die Sperrung wehren können und müssen. Das aber hat sie nicht getan.

Von Jens Rosenkranz