Altenburg

Einsatz für die Retter am Dienstagnachmittag in der Skatstadt: Gegen 13.50 Uhr ging in der Rettungsleitstelle eine Meldung über Rauchentwicklung auf einem Balkon in der Barlachstraße ein.

Als Polizei und Feuerwehr den Einsatzort erreichten, konnte schnell Klarheit geschaffen werden. Offenbar hatte der 50-jährige Mieter der betreffenden Wohnung eine noch brennende Zigarette auf den Balkon geworfen. Der dort abgelegte Unrat geriet in der Folge in Brand und löste den Feuermelder aus.

Durch die Kameraden der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Der Mieter wurde vor Ort medizinisch versorgt. Gegen den 50-Jährigen wurden Ermittlungen eingeleitet, teilt die Polizei mit.

Von OVZ