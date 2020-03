Bank schwächt eine bereits geschwächte Region

Schmölln

Es ist keine Kleinigkeit, wenn die VR-Bank gleich drei ihrer Filialen im Altenburger Land schließt. Das Kreditinstitut schwächt damit ganz klar die ländlichen Regionen. Und das, obwohl ihre Gründerväter einst angetreten waren, mit ihrer Bank-Idee gerade der verarmten Landbevölkerung aus der Not zu helfen. Daran sollten sich die vielen Genossenschaftsmitglieder zur nächsten Generalversammlung erinnern, wenn die jährliche Dividende bekanntgegeben und kurz darauf ausgezahlt wird. Denn viele von ihnen kommen vom Land – und haben sich an die Sonderzahlungen gewöhnt. Wenn sie dem Jahresabschluss und der Gewinnverwendung zustimmen, sagen sie indirekt auch Ja zu den Filialschließungen, obwohl die Mitglieder das gar nicht gerne hören und diesen Zusammenhang auch bestreiten werden.

Bank informierte Öffentlichkeit nicht

Allerdings trägt die mit ökonomischen Zwängen begründete und nicht in die Öffentlichkeit getragene Entscheidung der Schließung auch dazu bei, dass ihre schönen Renditen weiter fließen können. Persönliche Beratung vor Ort wird zu teuer, in einer Bankenwelt, die durch Niedrigzins und andere Misslichkeiten immer mehr unter Druck gerät. Normale Geschäfte können am SB-Terminal abgewickelt werden. Immer mehr Kunden nutzen dazu ohnehin ihren Computer zu Hause. Diesem Trend stellt sich nun auch die VR-Bank Altenburger Land.

Allerdings trifft es eben eine Region, die schon schwach ist und weiter geschwächt wird. Die Politik hat dies erkannt, tut seit Jahren aber nichts dagegen. Schon stehen mit vorgeschlagenen Schulschließungen in Dörfern weitere Hiobsbotschaften ins Haus. Gut und richtig kann so was nicht sein.

Von Jens Rosenkranz