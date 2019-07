Altenburg

Die Kleingeld-Gebühren sind ein starkes Stück. Denn damit belasten die beiden großen Banken des Altenburger Landes vor allem ihre Kunden. Bedenklich ist das deswegen, weil diese durch stetig steigende Kontoführungsgebühren und wegen weggebrochener Zinsen ohnehin schon arg gebeutelt sind. In letzterem liegt zudem ein Grund für den neuerlichen Ideenreichtum der Kreditinstitute. Denn auch sie leiden unter der Niedrigzinspolitik und versuchen so, weitere Einnahmequellen zu generieren.

Dass das Ganze nicht kostendeckend ist, macht die Sache nicht besser. Lassen sich die neuerlichen Gebühren bei Münzrollen und Kleingeld-Einzahlungen am Schalter oder per Safebag-Verfahren noch durch den tatsächlich vorhandenen hohen Aufwand erklären, tun sie das am Automaten kaum. Deshalb verwundert der Ärger der Händler und Gastronomen nicht.

Bei allem Verständnis spielen sowohl die Sparkasse Altenburger Land als auch die hiesige VR Bank mit dem Feuer, wenn sie sich immer neue Gebühren einfallen lassen. Denn das wird über kurz oder lang dazu führen, dass sich ihr ohnehin schon überalterter Kundenstamm weiter verkleinert. Während Geschäftskunden zur Commerzbank abwandern können, brauchen junge Leute im Zweifel keine Filiale und sind flexibel genug, sich andere Alternativen zu suchen. Dabei handelt es sich oft genug um Direktbanken wie ING oder DKB. Die abgewanderten Kunden dann zurückzuholen, ist schwer bis unmöglich.

Von Thomas Haegeler