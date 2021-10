Basteln, Staunen, Gruseln: Das sind die Herbstferien im und um das Altenburger Land

Altenburger Land

Nicht mehr lange, dann starten auch im Altenburger Land für zahlreiche Schülerinnen und Schüler die Herbstferien. Um sich in der schulfreien Zeit nicht zu langweilen, stehen im und um den Landkreis zahlreiche Angebote und Events zur Verfügung. Die LVZ gibt einen Überblick über die Möglichkeiten.

Termine in der ersten Ferienwoche vom 25. bis 31. Oktober

Altenburg, Interim Lindenau-Museum – Studio Bildende Kunst, Kunstgasse 1 (Tel. 03447 89553): Montag 10-15 Uhr „Von A wie Amsel bis Z wie Zaunkönig, wir bauen Futterhäuser!“ Für Kinder von 8 bis 12 Jahren; Anmeldung telefonisch unter 03447 895543/48 oder per E-Mail an studio@lindenau-museum.de; Donnerstag 10-14 Uhr und Freitag 10-14 Uhr Zweitage-Workshop Teil 2, Workshop: „Von Pappnasen und Kartonkostümen, Verkleidungen aus Papier“, für Kinder von 6 bis 10 Jahren, 2-tägiger Kurs; Anmeldung per E-Mail an studio@lindenau-museum.de.

Altenburg, Residenzschloss mit Schloss- und Spielkartenmuseum, Schloss 2-4 (Tel. 03447 512712): Dienstag 14-15 Uhr „Herbstlicher Drucktag“ – Drucken mit Laub; Donnerstag 14 Uhr „Sankt Martin war ein guter Mann“ – Geschichte vom heiligen Martin und gestalten eines Fensterbildes.

Altenburg, Theaterzelt, Teichpromenade 36: Mittwoch und Donnerstag 10 Uhr „Das Traumfresserchen“, Puppentheater nach dem Märchen von Michael Ende, ab drei Jahren; Foyer: Sonntag 16 Uhr „Herr Wolf und die sieben Geißlein“, Gastspiel von Pierre Schäfer nach den Brüdern Grimm, ab fünf Jahren.

Blankenhain, Deutsches Landwirtschaftsmuseum im Schloss, Am Schloss 7 (Tel. 036608 2321): Dienstag 10-11, 13.30-14.30 Uhr Feriensonderführung; Bockwindmühle: Dienstag 11-12, 14.30-15.30 Uhr Feriensonderführung; Museumsbauernhof: Donnerstag 10-12, 13.30-15.30 Uhr Feriensonderführung.

Gera, Puppentheater, Theaterplatz 1 (Tel. 0365 8279105): Mittwoch 10 Uhr, Donnerstag 10-10.30 Uhr „Die Prinzessin und die kleine Laterne“, Puppentheater nach dem palästinensischen Märchen von Ghassan Kanafani, für Kinder ab 4 Jahren.

Gera, Theaterfabrik, Clara-Zetkin-Straße 1 (Tel. 0365 8279290): Montag-Donnerstag 10-15.30 Uhr, Freitag 10-18.30 Uhr, Theaterworkshop „Tommy Mütze“, auf der Grundlage der gleichnamigen Erzählung von Jenny Robinson. Beschäftigung mit Toleranz, Akzeptanz, Hilfsbereitschaft und kultureller Vielfalt, für Kinder von 8 bis 12 Jahren.

Lunzenau, Schloss Rochsburg, Schloßstraße 1 (Tel. 037383 803810): Dienstag und Donnerstag 14 Uhr, Schnipseljagd nach dem verschollenen Schatz von Rochsburg. Gemeinsam mit einem erfahrenen Burgführer, der spannende Geschichten über die Rochsburg zu erzählen hat, wird nach einem geheimen Plan der verschollene Schatz gesucht. Besonders geeignet für Kinder von 5 bis 8 Jahren, Anmeldung erforderlich.

Schmölln, The Base, Finkenweg 11 (Tel. 034491 76240): Montag bis Mittwoch 11.30-18.30 Uhr, Montag 14 Uhr, Donnerstag 14.30 Uhr und Freitag 11.30-13 Uhr „Geisterpfad“, Anmeldung im Haus. Montag 12 Uhr „Monsternudeln, Food’ies“, Anmeldung im Haus. Dienstag 13 Uhr „Wir spielen Werwolf“, Anmeldung im Haus. Mittwoch 15 Uhr „Wir hören unseren Podcast“, Anmeldung im Haus. Donnerstag 15 Uhr „Gruselnacht“, Anmeldung im Haus, man braucht Taschenlampe, warme (Wechsel-)Sachen, Schlafsack und Isomatte; am nächsten Morgen wach werden, sprechen lernen und frühstücken bis 12 Uhr.

Wechselburg, Filzwerkstatt Carola Zeiger, Waldstraße 4 (Tel. 037384 693096): Dienstag 10-12.30 Uhr, Kleine Tiere und Fingerpuppen, Kuschelkissen und Schmuckdöschen herstellen, Ferien-Filzkurs, Anmeldung per Telefon.

Im Studio Bildende Kunst werden verschiedene Kurse, etwa zu Holzbearbeitung, angeboten. Quelle: Lindenau-Museum Altenburg

Termine in der zweiten Ferienwoche vom 1. bis 7. November

Altenburg, Interim Lindenau-Museum – Studio Bildende Kunst, Kunstgasse 1 (Tel. 03447 89553): Dienstag und Mittwoch 10-14 Uhr, „Fantasievögel aus Holz, Umgang mit Säge, Messer und Raspel“, ab zehn Jahren, 2-Tages Kurs, Anmeldung per E-Mail an studio@lindenau-museum.de oder Tel. 03447 895543/48; Donnerstag und Freitag 10-14 Uhr „Wie ein kleiner Italiener – Von der Farbenherstellung zum Tafelbild“, ab neun Jahren, 2-Tages Kurs, Anmeldung per E-Mail an studio@lindenau-museum.de oder Tel. 03447 895543/48

Altenburg, Residenzschloss mit Schloss- und Spielkartenmuseum, Schloss 2-4 (Tel. 03447 512712): Dienstag 14-15 Uhr „Herbstlicher Drucktag“ – Drucken mit Laub; Donnerstag 14 Uhr „Sankt Martin war ein guter Mann“ – Geschichte vom heiligen Martin und gestalten eines Fensterbildes.

Altenburg, Theaterzelt, Teichpromenade 36, Foyer: Montag bis Mittwoch 10 Uhr „Herr Wolf und die sieben Geißlein“, Gastspiel von Pierre Schäfer nach den Brüdern Grimm, ab fünf Jahren.

Gera, Bühne am Park, Theaterplatz 1 (Tel. 0365 8279105): Sonntag 18 Uhr (Premiere), „Hedwig and the Angry Inch“, ein Musical von Stephan Trask in deutscher Sprache, für Jugendliche ab 16 Jahren; Puppentheater: Dienstag und Mittwoch 10 Uhr „Die Schildkröte hat Geburtstag“, ein Gastspiel nach einem englischen Märchen mit Maria-Elisabeth Wey, für Kinder ab 3 Jahren; Samstag 16 Uhr „Herr Wolf und die sieben Geißlein“, ein Gastspiel von Pierre Schäfer nach den Brüdern Grimm, für Kinder ab 5 Jahren.

Schmölln, The Base, Finkenweg 11 (Tel. 034491 76240): Montag 13 Uhr „Gruselkürbis schnitzen & Mumienlaternen“, Anmeldung im Haus. Dienstag 12 Uhr Kürbissuppe. Mittwoch 12 Uhr „Spinnennetzmuffins Food’ies“, Anmeldung im Haus. Dienstag 13 Uhr Töpferkurs. Mittwoch 13 Uhr „Herbstliches Allerlei – Basteln extrem“, Anmeldung im Haus. Donnerstag 15 Uhr „La Party de la Grusel“, Anmeldung im Haus, man braucht Taschenlampe, warme (Wechsel-)Sachen, Schlafsack und Isomatte; am nächsten Morgen wach werden, sprechen lernen und frühstücken bis 12 Uhr, ab 13 Jahren.

